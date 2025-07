Anticipazioni Chicago PD 12, puntata in onda stasera lunedì 21 luglio 2025: Voight indaga su un caso molto particolare, riaffiorano in lui dolorosi ricordi

Anticipazioni Chicago PD 12, puntata lunedì 21 luglio 2025

Questa sera, lunedì 21 luglio 2025, va in onda in prima serata su Italia 1 alle ore 21.20 un nuovo appuntamento con Chicago PD 12, la dodicesima stagione della serie che ha preso il via la scorsa settimana. Anche nella puntata di questa sera la squadra del distretto 21 dovrà affrontare alcuni casi complicati. Entrando nel dettaglio delle anticipazioni di Chicago PD 12, riportate sul sito di QuiMediaset, l’episodio 4 s’intitola È tornato e vede coinvolto Voight sulle tracce di uno stupratore seriale.

Una donna, dopo essere stata rapita dalla sua abitazione, diventa vittima di stupro e viene ritrovata legata con un passamontagna avvolto al collo. Non sembra affatto un caso isolato, dal momento che riaffiorano nello stesso Voight vecchi e dolorosi ricordi; il sergente infatti si ricorda benissimo di alcuni casi avvenuti diversi anni prima, nel 2009, e rimasti irrisolti. Hank nota subito delle somiglianze con il caso in questione e, assieme all’intervento collaborativo del procuratore distrettuale aggiunto Chapman, indagherà sull’accaduto.

Anticipazioni Chicago PD 12: Burgess s’impegna per diventare detective

Proseguendo con le anticipazioni Chicago PD 12 di stasera, lunedì 21 luglio 2025, l’episodio 5 s’intitola Acqua e miele e vede coinvolta la misteriosa morte di una ragazzina di 13 anni, trovata in un fiume con il cranio rotto. La squadra indaga subito sulla vicenda che, alla fine, vedrà coinvolta un’altra ragazzina. Gli agenti raggiungono la sua abitazione e le fanno un interrogatorio, dal quale si scopre che suo zio Liam è stato ucciso, soffocato con del miele. Si innesta dunque una catena che porta alle indagini attorno ad un’altra ragazzina, e si scopre che le tre amiche, vittime di abusi, hanno ucciso i responsabili.

L’episodio 6, infine, s’intitola Pedine e vede protagonista Burgess, che affronta gli esami per diventare detective e avanzare in carriera. La donna viene messa subito a dura prova quando, assieme a Suarez, indagano su un misterioso omicidio. Un uomo, dopo aver scoperto tre uomini intenti a rubargli la marmitta catalitica dell’auto, viene ucciso da uno di loro. I tre ladri si mettono in fuga in tre posti differenti e Kim coordina le indagini, sino ad una colluttazione finale con uno di loro durante la quale la poliziotta spara…