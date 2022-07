Anticipazioni Chicago PD 9 puntata 1 agosto 2022/ Un incontro bollente per Atwater

Chicago PD 9, cosa succederà nella prossima puntata del 1 agoso 2022? Le anticipazioni

Il prossimo 1 agosto andranno in onda in prima serata su Italia 1 altri due episodi della serie Chicago PD 9, precisamente il quinto e il sesto episodio della serie. Gli episodi saranno rispettivamente intitolati “Burnside” e “Fine turno”. Atwater farà la conoscenza di una ragazza in un bar: si tratta di Celeste, di professione insegnate d’arte per ragazzi in quartieri difficili: la donna insegna la bellezza dell’arte e della cultura in scuole frequentate da giovani a grosso rischio di essere invischiati nella criminalità organizzata. Un ruolo che affascina molto Atwater che decide dunque di conoscere molto più approfonditamente Celeste

Atwater e Celeste finiscono con il passare la notte insieme, ma nonostante l’alto grado di intimità raggiunto l’uomo preferisce non rivelare alla sua nuova conoscenza di essere un poliziotto. La squadra intanto si trova ad indagare su una sparatoria avvenuta in città e si viene a sapere che gli esecutori sono proprio due alunni di colore della scuola dove Celeste lavora come insegnante. La squadra inizia dunque a lavorare con il detective Sal Ortiz per far luce sul caso, anche se Celeste cercherà di sfruttare la sua influenza con Atwater per cercare di scagionare gli allievi coinvolti nella sparatoria.

Chicago PD 9, dove siamo rimasti: Halsted e Voight allo scontro

La puntata di lunedì 1 agosto di Chicago PD 9 riparte dopo gli eventi del 25 Luglio 2022, con Halsted e Voight arrivati allo scontro e la squadra chiamata a indagare su una serie di efferate rapine: ben presto si ha la certezza di avere a che fare con una banda di professionisti, considerando anche la potenza delle armi utilizzate per effettuare i crimini. Proprio grazie a questi ordigni però Jay riesce a risalire a un suo ex commilitone, Knox, comprendendo che solo uno con la sua abilità potrebbe essere stato in grado di realizzarle. Pur essendo giusta l’intuizione di Jay, si capisce però che Knox non è coinvolto nella realizzazione delle rapine ma solo degli ordigni e sarà proprio la sua collaborazione con la polizia a permettere di venire a capo dello spinoso caso.

C’è Jay Halstead al centro del terzo episodio di Chicago PD 9. Jay parla di ciò che è accaduto durante una delle sue missioni. Kim Burgess intanto verrà dimessa dall’ospedale e potrà tornare al suo lavoro e dalla sua famiglia. Jai ritrova un vecchio “amico”. Una persona con cui è stato in Afghanistan per due missioni e che conosce bene. Entrambi erano amici. Poi però qualcosa è cambiato per via di un errore di Knox. Jay lavora al caso spinto dalla rabbia. Dal bisogno di fare la cosa giusta questa volta. Di non sbagliare come sente di aver fatto in Afghanistan. Hailey gli copre le spalle mentre i suoi pensieri vanno a quello che sta accadendo. La Miller non si è fermata. Ha mandato tutto all’FBI che adesso sta indagando.

