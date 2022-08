Anticipazioni Chicago PD 9, puntata 15 agosto/ L’FBI indaga su Roy Walton…

Chicago PD 9, prossima puntata 15 agosto su Italia 1

Il prossimo appuntamento con Chicago PD 9 andrà in onda lunedì 15 agosto su Italia 1. Settimana prossima, infatti, l’appuntamento con la serie tv salta per lasciare spazio alla partita del primo turno di Coppia Italia tra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Cosenza di mister Dionigi. Tra due settimana dovrebbero andare in onda due nuovi episodi – salvo cambi di programmazione – della nona stagione di Chicago PD. Ecco le anticipazioni. Nell’episodio “Fidati di me”, il settimo della nona stagione, la squadra lavora per sgominare un traffico di droga, Voight si avvale di un nuovo informatore. Tuttavia, diventa presto chiaro che ha un piano tutto suo.

Chicago PD 9/ Anticipazioni puntata 1 agosto: Atwater sotto copertura

Chicago PD 9, anticipazioni episodi “Fidati di me” e “Fratture”

Nell’episodio “Fratture” la squadra di agenti indaga sull’accoltellamento di un uomo, padre di due figlie. Ma il sospetto è che la storia sia più complessa di quel che sembra. Le indagini dell’FBI sulla morte di Roy Walton si intensificano. Ricordiamo che Roy, trafficante di donne, è stato ucciso dal detective Hailey Upton gli ha sparato, dopo che il sergente Voight lo aveva legato e torturato per farsi dire dove si trovava Burgess. Upton inizia a preoccuparsi: al momento solo lei Voight e Halstead sono davvero cosa è successo a Walton. Nelle prossime puntate le indagini dell’FBI si concentreranno proprio su Halstead per incastrare Voight. Cosa succederà?

