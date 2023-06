Anticipazioni Chicago PD 9, puntata 16 giugno 2023/ Un nuovo arrivo nella squadra, ma…

Anticipazioni Chicago PD 9: nuova puntata questa sera su Italia1

Una nuova puntata di Chicago PD 9 è pronta ad allietare il pubblico televisivo. Questa sera tornano in onda le avventure dei poliziotti di Chicago, in prima serata su Italia1, con 3 nuovissimi episodi e tanti colpi di scena. La nona stagione della serie poliziesco-drammatica è ripresa lo scorso venerdì, il 9 giugno, con gli episodi 15 e 16.

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il primo episodio di questa sera, il numero 9×17, s’intitola Alla deriva. Un vecchio professore di Ruzek, Mr. P. lo contatta per ritrovare la figlia, Olivia, tossicodipendente e scomparsa da mesi. Adam trova un indizio e va in un campus universitario dove trova Olivia e altri ragazzi in overdose ma arriva anche la narcotici. La ragazza lavora con un trafficante che la polizia sta cercando da tempo. Adam si offre per andare sotto copertura.

Chicago PD 9: sospetti sul nuovo arrivato, ondata di furti nella Chicago bene

Il secondo episodio della puntata di Chicago PD 9 di questa sera è il 9×18 e s’intitola La nuova guardia. Halstead ha l’incarico di formare un giovane agente, Dante Torres, un ragazzo introverso e un po’ insubordinato. I due intervengono in una rapina dove è stata usata una carabina che arriva da una partita di armi rubate. Quando fanno la retata al covo non trovano nessuno e iniziano a sospettare che il nuovo arrivato sia una talpa.

Il terzo episodio, il 9×19, è Niente è come sembra. Atwater interviene durante un furto in casa dei Landry. Brent Landry viene ucciso dai ladri, la moglie Raquel è ferita e sotto shock. La squadra scopre che i due ladri stanno compiendo una serie di furti nei quartieri bene di Chicago. Le famiglie colpite hanno un legame con i Landry. Sospettano di una donna che nasconde una verità più inquietante.

Chicago PD 9: dove vederlo in tv e in streaming

La nuova puntata di Chicago PD 9 va in onda questa sera in prima serata su Italia1, a partire dalle ore 21.20 circa. Per chi desiderasse il servizio streaming, è possibile vederla sulla piattaforma di Mediaset Infinity.











