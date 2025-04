Anticipazioni Costanza 2 fiction di Rai1: trama della seconda stagione

Si sta per concludere anche l’ultima puntata di Costanza fiction di Rai1 con protagonista Miriam Dalmazio, Marco Rossetti ed Eleonora De Luca e chi si è appassionato alla storia di Costanza Macallè si chiede se Costanza 2 si farà, al momento non c’è una risposta ufficiale ma considerando gli ottimi ascolti, il finale apertissimo ed il fatto che è tratta dalla trilogia di romanzi di Alessia Gazzola lascia presupporre non solo che si sarà una nuova stagione ma anche fornire delle anticipazioni Costanza 2.

Scendendo nel dettaglio, infatti, se la prima stagione della serie tv di Rai1 è tratta dal primo romanzo della saga Questione di Costanza, la seconda dovrebbe proseguire con Costanza e Buoni Propositi. La trama ruoterà sempre attorno alla figura della paleopatologa Costanza Macallè trasferitasi da Messina a Verona per lavoro con la figlia piccola Flora ancora innamorata del suo ex Marco nonché padre di sua figlia. Dopo un bacio fugace lei gli ha dichiarato il suo amore ma lui è in procinto di sposare Federica. E dalle anticipazioni Costanza 2 si scopre che la trama della seconda stagione partirà proprio dalle nozze tra Marco e Federica, Marco che scelta farà?

Anticipazioni Costanza 2, fiction di Rai1: nella seconda stagione Marco chiederà il riconoscimento di Flora

Dalle anticipazioni Costanza 2 fiction di Rai1 si scopre che la nuova vita che Costanza ha iniziato a costruire potrebbe essere sul punto di cambiare un’altra volta. Il lavoro di medico è ancora in cima alla sua lista dei desideri e Marco, il padre di Flora, è ancora in procinto di sposarsi con Federica. Costanza dovrà quindi confrontarsi con importanti decisioni da prendere, cuori poco inclini ad ascoltare il cervello e un sito archeologico milanese che porta alla luce un incredibile mistero dal passato medievale della città. E soprattutto con la possibilità che, in fondo, quei buoni propositi siano solo illusioni.



E non è tutto per nel frattempo Marco chiederà il riconoscimento di Flora a cui vorrà dare il suo cognome ed ottenere l’affidamento congiunto gettando Costanza in crisi perché chiederà un obbligo di pernottamento, inizialmente un week end al mese e poi ad aumentare. Nel frattempo la Macallè riceverà un’importante proposta lavorativa per l’Inghilterra accettare però, significherebbe non solo perdere Marco per sempre ma soprattutto allontanarsi da Flora, che scelta farà?

Anticipazioni seconda stagione di Costanza, Marco davanti ad un bivio: scelta definitiva tra Costanza e Federica

Infine dalle anticipazioni Costanza 2 si apprende che l’eterno triangolo formato da Costanza, Marco e Federica avrà una fine. L’architetto, infatti, si sentirà ad un bivio e farà una scelta definitiva tra le due donne più importanti della sua vita, la madre di sua figlia e la figlia del suo datore di lavoro. Infatti non è un mistero che il principale motivo per cui Marco sta con Federica è per un senso di gratitudine nei confronti del padre di lei che gli ha offerto un ruolo importante nel suo studio di architetti. Insomma ci sarà molta carne al fuoco anche nella prossima stagione della fiction di Rai1. Nel frattempo su Raiplay è possibile rivedere tutti gli otto episodi della prima stagione.