Anticipazioni Costanza, l’attrice Miriam Dalmazio si sbilancia: “Ci saranno colpi di scena e un mistero intrigante”

Si sta per concludere la prima puntata di Costanza, fiction di Rai1 nata dai romanzi di Alessia Gazzola. La trama della serie ruota attorno alla figura di Costanza Macallè, giovane paleopatologa che dopo aver vinto un concorso si trasferisce a Verona con la figlia Flora, i motivi che la spingono a lasciare la Sicilia e trasferirsi in Veneto sono anche personali, lì vive il suo ex compagno Marco (Marco Rossetti) e padre della piccola Flora. L’uomo però non è a conoscenza della sua paternità ed inoltre sarà sul punto di sposarsi con Federica (Giulia Arena). Ad incasinare la trama ci sarà poi Ludovico (Lorenzo Gervasio), il collega di Costanza, che ben presto s’infatuerà di lei. Accanto alla complicata situazione sentimentale, però, dalle anticipazioni Costanza, si scorpe che al centro delle trama c’è la professione della Macallè e Miriam Dalmazio, attrice che le da il volto, in una lunga intervista concessa a Gente ha rivelato che il suo personaggio si imbatterà in intrghi e misteri del passato.

Stando alle anticipazioni Costanza, fiction Rai1, sulle prossime puntate, si scopre che una delle storyline della fiction riguarda proprio un enigma dal passato legato alla scoperta dei resti umani di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svezia. E non sarà la sola perché ci saranno altre storie che verranno fuori dallo studio dei ‘resti umani’ che la Macallè si troverà a studiare: “Tornando al “mistero” che deve risolvere Costanza, possiamo anticipare che durante gli scavi del suo gruppo di lavoro, viene alla luce lo scheletro di una suora, seppellita a Montorio e da lì parte un’indagine per capire chi fosse quella monaca e quali circostanze l’abbiano portata ed essere seppellita in quel luogo. E vi posso anticipare che ci saranno diversi colpi di scena e che questa indagine si rivelerà molto intrigante.”

Miriam Dalmazio non ha dubbi: “Ecco perché Costanza piacerà al pubblico”

Mistero, intrghi, giallo…la nuova fiction di Rai1 ha tutte le carte in regola per appassionare il pubblico di Rai1 ed in attesa di scoprire quali saranno gli ascolti di Costanza, della prima puntata che si sta per concludere, sempre durante l’intervista concessa al magazine l’attrice protagonista si è sbilanciata, rivelando che secondo lei piacerà molto al pubblico: “Tante cose piaceranno perché quello di Costanza è un mondo molto variegato.” E subito dopo ha elencato una serie di caratteristiche che conquisteranno il pubblio, sicuramente il fatto che tutte si possono rivedere in lei e nelle sue sfide quotidiane anche se il tutto viene raccontanto in modo avvincente e accativante e ciò è un bene e poi c’ è una delle particolarità che secondo lei colpirà maggiormente il pubblico: le due linee temporali diverse, unite dall’indagine ma anche dall’empatia che riesce a instaurare Costanza con Selvaggia.



Infine, Miriam Dalmazio ha confessato di avere molte caratteristiche in comune con il suo personaggio, entrambe sono madri molto presenti ed attente ai bisogni dei loro figli, entrambe siciliana ed entrambe hanno lasciato la loro terra per lavorare fuori. E poi ancora entrambe sono resilienti. Forse una caratteristica che le divide è che mentre Costanza è una donna istintiva che vive alla giornata, Miriam è molto più razionale e non riuscirebbe a vivere senza certezze e programmazioni. La prossima puntata della fiction di Rai1 va in onda domani, lunedì 30 marzo 2025, sempre in prima serata su Rai1.