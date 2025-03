Un nuovo racconto denso di emozioni, una trama tutta da scoprire al netto di misteri, storie di vita che si intrecciano nella narrazione di una professione per certi versi atipica; c’è tutto questo e non solo stando alle anticipazioni Costanza, nuova serie tv al via da questa sera su Rai Uno con la prima puntata. Al centro della scena la protagonista, paleontologa, e madre di una bambina che da anni attende di conoscere il suo papà. La trama prende spunto dai romanzi omonimi di Alessia Gazzola e nel cast di attori spiccano volti già noti e amati nel contesto delle serie tv: da Miriam Dalmazio a Marco Rossetti, passando per Caterina Shulha e Franco Castellano.

Le anticipazioni Costanza – per la prima puntata di questa sera, 30 marzo 2025 – partono dal primo episodio che ci racconta, in maniera introduttiva, il contesto nel quale si muove la vita della protagonista. Impegnata a Messina come paleontologa, arriva per lei un’occasione importante: trasferirsi a Verona e seguire un piano di ricerca che rientrava nei suoi piani per il futuro. Costanza può così unire vita privata e professionale dato che presso la città veneta vive anche sua sorella.

L’arrivo a Verona non sarà dei più placidi per Costanza; la paleontologa dovrà infatti dare conto alla figlia, Flora, di soli 6 anni; la piccola non ha mai conosciuto il suo vero padre ed ora inizia a fare pressioni affinché l’incontro si realizzi. Il trasferimento nella nuova città apre dunque un capitolo importante del passato della donna dato che proprio lì vive anche Marco, il suo ex compagno e papà di Flora. Il ragazzo, tra l’altro, è ignaro della sua paternità. Il primo episodio – stando alle anticipazioni Costanza – racconta anche dei risvolti professionali della protagonista che come primo impegno veronese dovrà lavorare sullo scheletro che, si presume, appartenga addirittura alla figlia di Federico II di Svevia, ovvero Selvaggia di Staufen.

Le anticipazioni Costanza – per la prima puntata di questa sera, 30 marzo 2025 – proseguono con i nuovi risvolti nella vita della protagonista dopo il suo trasferimento a Verona per questioni di lavoro. Una nuova opportunità da paleontologa che si intreccia con la sua vita privata dato che in città ritroverà sua sorella e soprattutto il suo ex compagno Marco, nonché padre di sua figlia Flora.

Quando Marco scoprirà di avere una figlia, e dunque di essere padre, quale sarà la sua reazione? A prevalere sarà il risentimento nei confronti di Costanza che per 7 anni lo ha tenuto allo scuro della nascita di Flora o sarà ben felice di assumersi le sue responsabilità da genitore? Interrogativi che forse troveranno qualche risposta già nel corso della prima puntata di questa sera – 30 marzo 2025 – dove a destare la curiosità sarà anche un mistero strettamente legato ad una ricerca condotta da Costanza.

Cosa aspettarsi dalla prima puntata e in generale dalla trama di Costanza, al via da questa sera – 30 marzo 2025 – lo spiega direttamente Fabrizio Costa, regista della nuova serie tv. Come riporta Adnkronos, vivremo la bellezza e il coinvolgimento emotivo di un racconto binario e che unisce due contesti lontani diversi secoli: “Due sono le eroine di ‘Costanza’: la protagonista e Selvaggia di Saufen” – ha spiegato il regista – “Medioevo e contemporaneità vivono in sincrono e si inseguono anche nei colpi di scena”.

Sempre Fabrizio Costa – regista de ‘Costanza’ – ha anche sottolineato lo splendido clima tra gli attori del cast e che ha dunque avuto un riflesso positivo nella realizzazione del progetto che si appresta a fare breccia nel cuore degli appassionati. “Un racconto della narrazione ‘binaria’ che non ha tolto nulla alla tensione emotiva del lavoro. C’era una splendida atmosfera tra gli attori”.

Ultimato il racconto delle anticipazioni ‘Costanza’, non resta che sintonizzarsi su Rai Uno oggi – 30 marzo 2025 – in prima serata per vivere tutte le emozioni della prima puntata della nuova serie tv. I primi due episodi saranno disponibili, come sempre, anche in diretta streaming e successivamente on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.