Dopo il successo dell’esordio, grandi aspettative aleggiano sulle anticipazioni Costanza per la seconda puntata di questa sera – 31 marzo 2025 – su Rai Uno. La nuova serie tv ha già ampiamente dimostrato come sappia unire atmosfere misteriose e intrighi sentimentali, incollando al teleschermo milioni di telespettatori. Nuovi risvolti arriveranno con i due episodi di questa sera, soprattutto per il tema dominante: Marco ha scoperto di avere una figlia, Flora, e la paleontologa a dispetto dei dubbi iniziali sembra ora disposta a non privare più la piccola di una figura paterna. Le cose, però, non andranno proprio come previsto.

Costanza, anticipazioni seconda puntata 31 marzo 2025: Marco ha ‘omesso’ un particolare…

Le anticipazioni Costanza – per la puntata di questa sera, 31 marzo 2025 – partono dai dubbi della protagonista a proposito della relazione con Marco, soprattutto dopo l’incontro-scontro recente e la rivelazione a proposito di sua figlia, Flora. La donna cerca conforto in Toni che, dal suo punto di vista, vede più utile chiarire la situazione piuttosto che lasciarla in sospeso così da alimentare ulteriori ipocondrie e malumori. Nel frattempo, l’ex compagno della paleontologa ha deciso di voler conoscere sua figlia della quale, non per suo volere, ignorava l’esistenza da ben 6 anni.

Si realizza l’incontro, l’atteggiamento di Marco sembra tranquillizzare Costanza e tra i due la sintonia non è certo quella di una volta ma certamente le cose stanno andando meglio del previsto, per il bene di Flora. Quando tutto sembra procedere per il meglio, però, sorge un intoppo: la fidanzata del ragazzo, Federica, è ancora ignara della situazione.

Il podcast scatena il conflitto con Diana… Anticipazioni Costanza, seconda puntata 31 marzo 2025

Le anticipazioni Costanza per la seconda puntata di questa sera, 31 marzo 2025, proseguono con lo scontro tra la protagonista e Diana: il motivo del contendere è il podcast e la linea scelta dalla protagonista che sembra non incontrare il gusto della collega. Tra l’altro, l’accusa è di aver condotto le ricerche senza fonti accreditate e soprattutto senza certezze. Nonostante le incomprensioni professionali, la paleontologa porterà avanti il suo lavoro pur sapendo di aver commesso qualche ingenuità nella conduzione del suo progetto.

Nel frattempo, Toni ha preso una decisione; l’interesse per Stefano non può più essere nascosto ma, a dispetto di quello che sarebbe un comportamento consono, decide ugualmente di prenderlo in terapia. Il pasticciere ovviamente è felice della scelta ma ignora totalmente i sentimenti della donna, almeno per il momento. Intanto, una nuova rivelazione potrebbe destare l’attenzione di Costanza!

Costanza, dove e quando vedere la seconda puntata in diretta streaming

Le anticipazioni Costanza alimentano la curiosità degli appassionati; tanti dubbi e questioni in sospeso che avranno risposta oggi, 31 marzo 2025, in prima serata su Rai Uno. Come di consueto, l’appuntamento con la nuova serie tv sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.