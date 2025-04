Un successo prorompente, frutto di una trama originale e dell’interpretazione magistrale di tutti i componenti del cast; le anticipazioni Costanza – per la terza puntata di oggi, 6 aprile 2025 – seguono il filo rosso di quanto visto nei primi due appuntamenti e quindi garantiscono un tripudio assicurato. La scena è tutta della protagonista e delle nuove scoperte sensazioni che, clamorosamente, potrebbero subire una frenata improvvisa; sullo sfondo due rapporti decisivi, ovviamente quello con Marco e anche con la ‘rivale’ Diana.

Anticipazioni Costanza, terza puntata 6 aprile 2025: quel bacio con Marco non si dimentica…

Le anticipazioni Costanza – per la terza puntata di oggi, 6 aprile 2025 – partono dal rapporto tra la protagonista e Marco, ancora fin troppo ambiguo e poco chiaro. Entrambi sembrano costantemente impegnati a mettere un freno alle sensazioni, alle emozioni; torna alla mente di entrambi il bacio, catalogato come un errore, ma gli sguardi e le conversazioni tradiranno una versione diversa. Nel frattempo, resta sullo sfondo il rapporto con Ludovico che però in maniera inconsapevole crea un blocco in Costanza che un certo senso vorrebbe liberarsi della verità.

“Non c’è cosa che odio di più dei tradimenti”, le parole di Ludovico stravolgono Costanza che pensando al bacio con Marco si sente ora oltremodo in colpa. Nel frattempo, qualcosa cambia anche nel rapporto tra la protagonista e Diana. I dissapori sono ancora evidenti, le incongruenze caratteriali anche; ma quando la giovane scoprirà della gravidanza e del malumore di Anselmo riuscirà a trovare una rinnovata intesa proprio con Costanza, pronta a darle supporto.

I successi del Dipartimento non bastano… Anticipazioni Costanza, terza puntata 6 aprile 2025

Le anticipazioni Costanza – per la terza puntata di oggi, 6 aprile 2025 – proseguono con le questioni professionali che di certo non passano in secondo piano rispetto agli intrecci delle vite dei protagonisti. Il Dipartimento viaggia spedito sulle indagini, conquistando anche gratifiche e manifestazioni di stima dall’ambiente; tutto ciò sembra però non bastare per convincere chi di dovere ad elargire le somme necessarie per portare avanti le ricerche.

La situazione economica e professionale metterà alle strette Costanza che, in linea con la determinazione che ha ampiamente dimostrato, non si farà certo tarpare le ali così facilmente. Nel frattempo, proprio durante l’ultima puntata del podcast da lei condotto, lancia senza filtri una vera e propria stoccata rispetto al taglio dei fondi con l’obiettivo di smuovere le coscienze. In attesa di capire quali saranno i frutti del suo gesto, a destare l’attenzione sarà il rapporto tra Stefano e Toni con quest’ultima che per l’ennesima volta cambierà idea rispetto ai suoi sentimento.

Non solo anticipazioni, Costanza è un vero e proprio fenomeno televisivo come testimoniato dai record di share messi a segno dopo appena due puntate. In vista degli episodi di questa sera – 6 aprile 2025 – Miriam Dalmazio, attrice protagonista, si è raccontata nel salotto de Da noi a ruota libera lasciandosi andare anche ad un piccolo spoiler sulla trama. Il focus è sul rapporto con Diana, tutt’altro che idilliaco nei primi due appuntamenti, l’attrice si è però lasciata sfuggire un corposo colpo di scena: “Se continueremo ad essere rivali? In realtà no, sarà proprio la sua gravidanza ad avvicinarci”. Tempestivo l’intervento della collega – Caterina Shulha, nei panni di Diana – che la blocca però sul più bello delle anticipazioni Costanza: “Non dire altro, altrimenti spoileri tutto e non ci guarda più nessuno!”.

Costanza, dove e quando vedere la terza puntata in diretta streaming

Il carico di anticipazioni è quanto basta per convincere i telespettatori a non perdersi nemmeno un briciolo delle emozioni che andrà a garantire la terza puntata di Costanza. L’appuntamento con la nuova serie tv è previsto per oggi – 6 aprile 2025 – in prima serata su Rai Uno; come sempre sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale RaiPlay.