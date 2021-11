Anticipazioni Cuori ottava e ultima puntata/ Condizioni di Cesare precipitano, Delia…

Cuori, anticipazioni ultima puntata 28 novembre

L’ottava puntata di “Cuori”, coinciderà anche con l’ultimo appuntamento della fiction di Rai1 con Pilar Fogliati e Daniele Pecci. La serie è giunta alle sue battute finali e gli ultimi due episodi sono in programma per domenica 28 novembre 2021, a partire come sempre dalle ore 21.30 circa. La serie ha appassionato sin dalla prima puntata gli spettatori della prima rete Rai, i quali saranno con il fiato sospeso in merito alle condizioni di salute di Cesare. L’uomo, infatti, ha bisogno al più presto di un cuore nuove onde evitare conseguenze drammatiche.

Secondo le anticipazioni della prossima puntata di “Cuori”, il primo episodio si intitola “Cuori a metà”: le condizioni di salute di Cesare precipitano in modo drastico. Il primario avrà al più presto bisogno di un nuovo cuore ed il suo desiderio è che sia proprio Alberto ad impiantarglielo. Quest’ultimo, tuttavia, si ritroverà in una posizione tutt’altro che semplice poiché sarà colto dai sensi di colpa per quanto accaduto a Luisa ma allo stesso tempo anche per i sentimenti che prova nei confronto di Delia che non vivrà in modo positivo questa situazione sentendosi sempre più a disagio in presenza del marito.

Ultima puntata fiction “Cuori”: trama secondo episodio

L’ultima puntata della fiction “Cuori” in onda domenica 28 novembre vedrà come di consueto la messa in onda del secondo episodio dal titolo “Fino all’ultimo respiro”. Secondo le anticipazioni relative al gran finale, l’ospedale sarà pronto ad accogliere il nuovo direttore sanitario che si rivelerà sin da subito un ottimo alleato di Mosca.

Nel frattempo, Alberto e Delia decideranno di restare in ospedale per poter analizzare con attenzione i nuovi bollettini medici che arrivano dal Sudafrica, mentre Cesare deciderà di fare ritorno a casa. C’è grande attesa per l’ultima puntata della serie che ha appassionato in media quasi 4 milioni di spettatori, sebbene non sia ancora certa la seconda stagione della serie con protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci. La Rai non si è ancora espressa ma c’è chi spera di poter rivedere presto i protagonisti di “Cuori” anche sotto forma di soap opera.

Cuori ci sarà una seconda stagione?

Il secondo episodio di Cuori sarà intitolato “Fino all’ultimo respiro” in questa puntata farà il suo arrivo un nuovo direttore sanitario che si rivelerà fin dal primo momento un valido alleato di Mosca. Alberto e Delia intanto decideranno di restare in ospedale per studiare i nuovi bollettini medici provenienti dal Sudafrica, mentre Cesare deciderà di tornare a casa. Cosa accadrà tra i due? Con quest’ultimo episodio cala il sipario sulla prima stagione della fiction.

Dopo la fine della prima stagione, molti spettatori appassionati si chiedono se ci sarà una seconda stagione ma, al momento, da parte della Rai non ci sono ancora notizie ufficiali su quale sarà il futuro di questa serie.

