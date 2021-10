Anticipazioni Cuori quarta puntata/ Delia umiliata, Alberto sospeso e con un passato…

Anticipazioni quarta puntata “Cuori” in onda 7 novembre 2021

La quarta puntata della fiction “Cuori“ andrà in onda la prossima settimana, domenica 7 novembre 2021, ed è già caccia tra i telespettatori alle anticipazioni. La serie di Rai 1, che vede protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci, continua a riscuotere molto consenso, quindi c’è comprensibilmente grande curiosità per i nuovi colpi di scena all’orizzonte. Gli occhi sono puntati soprattutto su Delia, che rimarrà a dir poco sconvolta dalle confessioni di Ilaria. Il primo episodio della quarta puntata di “Cuori” si chiama “La verità” e ci mostrerà una Delia anche un po’ amareggiata, oltre che turbata, dalle rivelazioni fatte da Ilaria.

La donna stavolta deciderà di andare avanti per la sua strada, intenzionata a scoprire la verità su Alberto, visto che le è stata sempre negata dall’uomo, il quale sembra aver costruito un castello di bugie. Delia allora deciderà di presentarsi da Luisa per affrontarle e scoprire una volta per tutte come stanno davvero le cose. Ma le cose non andranno esattamente come auspicato…

Quarta puntata fiction “Cuori”: trama secondo episodio

Delia però dovrà fare i conti con il “muro” di Luisa, che non ha alcuna intenzione di rivangare il passato e riportare alla luce vicende che ha ormai messo da parte. Anche così si spiega la reazione contrariata nei confronti di Delia. Alla fine Luisa umilierà Delia, mettendo in discussione anche l’amore provato da Alberto. Ora è arrivato il momento delle anticipazioni sul secondo episodio della quarta puntata di “Cuori“, dal titolo “Dio non gioca a dadi”. Delia e Alberto avranno un nuovo caso da affrontare, quello di una paziente cianotica. Mosca ne approfitterà per sospendere Alberto dalla sala operatoria. Il medico si opporrà alla decisione, ma per dimostrare di essere innocente dovrà affidarsi proprio a Delia. La prossima sarà, dunque, un’altra puntata da non perdere. Ma i telespettatori lo sanno bene, infatti stanno premiando la fiction di Rai 1 con ascolti importanti, che testimoniano il gradimento di questo prodotto.

