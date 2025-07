Anticipazioni Dalla strada al palco, 5 luglio 2025: primi finalisti svelati! Ecco chi ha emozionato il pubblico e conquistato la giuria.

Rai ripropone Dalla Strada al Palco, programma che a gennaio è riuscito a sbancare con le esibizioni di tanti dei talenti in gara. Artisti di strada di ogni tipo si sono alternati nello studio di Rai Uno mostrando tutte le loro capacità di intrattenere il pubblico. A condurre il talent sono Bianca Guaccero e Nek, il quale è già di casa in questo contesto. A gennaio era stata data alla conduttrice la possibilità di tornare sul palco dopo il grande esordio a Ballando con le Stelle e il grande affetto da parte del pubblico.

Dalla strada al palco ospita tutti, ma proprio tutti, compresi cinque bambini che in prima fila si trovano ad aver modo di fare domande, richieste ai conduttori e agli ospiti, mentre nella prima puntata ci sono Al Bano e Biagio Izzo, che ricoprono il ruolo di ospiti speciali, o meglio, quello di ‘passanti’ che devono ascoltare le performance degli altri. Dalla strada al palco metterà in onda anche una sorta di esperimento sociale con il cantante di Cellino San Marco che dovrà cantare per le strade di Lecce senza farsi conoscere, per sperimentare la dura vita di un artista di strada.

Nella puntata di Dalla Strada al Palco che va in onda sottoforma di replica oggi, sabato 5 luglio 2025, vedremo proclamati anche i primi finalisti, che secondo le anticipazioni del programma sono Antonio Nicolosi, Giorgina e Pierpaolo Foti, rispettivamente tenore, cantante e violinista. Tanti i colpi di scena, ma primo fra tutti la performance di Al Bano Carrisi che si è affidato ai truccatori del programma per trasformarsi completamente in un artista di strada anche se appena ha aperto la bocca per le strade di Lecce, i passanti lo hanno subito riconosciuto per il suo incredibile timbro. Dalla Strada al Palco va in onda oggi, sabato 5 luglio 2025 su Rai 1 a partire dalle 21.30. Il programma sarà visibile in streaming anche su RaiPlay dove i telespettatori potranno riguardare ogni puntata o seguirla in diretta.