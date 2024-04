Anticipazioni Delitti in Paradiso 13, quarta puntata 24 aprile 2024/ Mistero sulla morte di un informatico

Anticipazioni Delitti in Paradiso 13: mistero sulla morte di un giovane informatico

Questa sera va in onda la quarta puntata di Delitti in Paradiso 13 in prima serata su Rai 2. La fiction franco-britannica è ambientata sull’isola caraibica di Saint Marie e vede protagoniste le indagini dell’ispettore Neville Parker, interpretato da Ralf Little, alle prese ogni volta con nuove sfide investigative e misteriosi omicidi su cui concentrare le proprie attenzioni. Stando alle anticipazioni riportate dall’Ufficio Stampa Rai, il quarto episodio di questa tredicesima stagione s’intitola Corto circuito.

Al centro delle indagini di Neville ci sarà la morte di un giovane informatico, fulminato mentre cerca di rubare la corrente da una centralina. Tutti i sospettati dell’omicidio, nell’ora in cui è morta la vittima, si trovavano in un negozio a festeggiare: tra i potenziali colpevoli ci sono la sua fidanzata, la sua amante e il suo complice. Inoltre, nell’episodio successivo intitolato Nozze con delitto, un commerciante di aragoste viene ucciso a coltellate durante il ricevimento di matrimonio di sua figlia.

Anticipazioni Delitti in Paradiso 13, dove vedere la quarta puntata in tv e in streaming

Delitti in Paradiso 13 ha preso il via lo scorso mercoledì 3 aprile 2024: al centro di questa tredicesima stagione della serie ci sono, come sempre, le indagini di Neville Parker. Oltre a Ralf Little che interpreta l’ispettore protagonista, il cast è piuttosto ricco ed è composto anche da Don Warrington, Shantol Jackson, Tahj Miles, Ginny Holder e Élizabeth Bourgine. Numerose le sfide che la squadra di Neville deve affrontare a Saint Marie dove, tra natura rigogliosa e mari paradisiaci, si verificano misteriosi omicidi e casi tutti da risolvere.

La quarta puntata di Delitti in Paradiso 13 va in onda questa sera, mercoledì 24 aprile 2024, in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 circa. Oltre alla messa in onda televisiva, per chi desiderasse è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.











