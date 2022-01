Anticipazioni Doc 2 nelle tue mani, 2a puntata 20 gennaio/ Andrea perde il lavoro?

Anticipazioni Doc 2 nelle tue mani 2a puntata del 20 gennaio 2022

Ritorna la settimana prossima, giovedì 20 gennaio, l’appuntamento con Doc 2 Nelle tue mani. Le anticipazioni dei nuovi episodi svelano che il dottor Andrea Fanti si ritroverà in una posizione molto complicata, al punto tale che il suo posto di lavoro sarà a rischio. Nello specifico, il personaggio interpretato da Luca Argentero sarà costretto a prendere una decisione molto importante sul suo futuro: per ottenere il primariato dovrà sostenere dei test, ma nel caso in cui dovesse fallirli, dovrà rinunciare per sempre alla sua carriera da medico. Il Dottore, così, si ritroverà travolto da una miriade di pensieri che lo metteranno in profonda crisi. Nel frattempo si ritroverà a gestire la situazione di un giovane tennista, che lo porterà a fare delle riflessioni davvero importanti per quanto concerne il suo futuro lavorativo.

Doc 2 nelle tue mani: trama seconda puntata, cosa frulla nella testa del Dott. Fanti?

La seconda puntata di Doc 2 nelle Tue mani, stando alle anticipazioni sarà concentrata sul personaggio interpretato da Luca Argentero. Nel primo episodio dal titolo “Sfide” mentre l’inchiesta prosegue condotta da Caruso e i segreti della pandemia iniziano a emergere, Andrea deve affrontare una scelta difficile: per riavere il primariato deve sostenere dei test, ma se fallirà non potrà mai più fare il medico. Intanto Carolina, legatasi molto a Riccardo durante l’emergenza, forse vorrebbe da lui qualcosa in più dell’amicizia. Nel secondo episodio dal titolo “Quello che sei” il dottor Fanti si occupa del caso di un giovane fenomeno del tennis: vale la pena smettere di essere “Doc” per perseguire il primariato? Carolina intanto soffre nel vedere Riccardo insieme ad Alba. Gabriel non si presenta all’appuntamento con la nuova psicologa dell’ospedale, Lucia Ferrari, dalla quale l’ha mandato Enrico…

