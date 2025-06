Anticipazioni DOC 2: remake americano in arrivo, nuovi amori e colpi di scena nella serie più amata. Ecco tutto su uscita e cast!

Anticipazioni DOC 2, la trama

Finalmente sono arrivate tutte le novità sulla seconda stagione di DOC americano, il remake di Doc – Nelle tue mani. Ci spetta una stagione carica di aspettative e di colpi di scena, con ben 22 episodi che lasceranno a bocca aperta il pubblico di Rai 1. Infatti, dopo la messa in onda della prima stagione la serie ha ottenuto un enorme successo, cosa che ha portato poi la Fox a decidere di dare il via alle danze per una seconda stagione.

Le vicende di Amy Larsen continuano quindi a coinvolgere il pubblico, soprattutto per la trama particolare e mai vista prima su questi schermi. Fortunatamente, le anticipazioni DOC 2 che arrivano da Deadline confermano la presenza di Molly Parker ancora una volta nei panni della protagonista, che ricordiamo essere in un periodo estremamente difficile della sua vita, dato che deve recuperare la memoria e ritrovare la pace con gli altri personaggi dell’ospedale. Amy è intenta a ricordare cos’è successo gli otto anni prima, e si destreggerà quindi al Westside Hospital di Minneapolis per recuperare la sua identità dopo l’incidente.

Anticipazioni DOC 2, il cast e la data ufficiale

Ma passiamo alle date. Quando andrà in onda la seconda stagione di DOC? Le anticipazioni DOC 2 danno una data approssimativa: pare che la serie tornerà su questi schermi nell’autunno 2025, anche se la data ufficiale non è stata ancora annunciata da Rai 1. Le riprese, però, dovrebbero iniziare proprio durante l’estate. Buone notizie anche per quanto riguarda il cast. Ritroveremo tutti i personaggi che hanno contribuito a rendere DOC una serie di successo: torna Molly Parker nei panni di Amy Larsen, Amirah Vann in quelli di Gina. Rivedremo Michael interpretato da Omar Metwallu e ancora Sonya da Anya Banerjee. Jon Ecker ritornerà nel ruolo di Jake mentre si confermano Charlotte Fountain-Jardim (Katie) e Patrick Walker (TJ).