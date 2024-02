Anticipazioni Doc 3 Nelle tue mani/ Quinta puntata 15 febbraio 2024: problemi per Enrico, Andrea e Agnese…

Doc 3 – Nelle tue mani: quando va in onda la quinta puntata e anticipazioni

Cosa accadrà nella prossima puntata di Doc – Nelle tue mani 3? E, soprattutto, quando andrà in onda la quinta puntata? Una domanda, questa, che nasce d’obbligo visto che la prossima settimana sarà tutta dedicata al Festival di Sanremo 2024. Da 6 al 10 febbraio va in infatti in onda su Rai Uno la nuova edizione della kermesse canora condotta da Amadeus; ciò significa che la normale programmazione di Rai Uno è totalmente stravolta.

La quinta puntata di Doc – Nelle tue mani avrebbe dovuto andare in onda giovedì 8 febbraio, in prima serata, ma non sarà così. Giovedì 8 febbraio andrà in onda la terza serata del festival, dunque la fiction con Luca Argentero tornerà la settimana successiva. Per la precisione la quinta puntata andrà in onda giovedì 15 febbraio su Ra Uno, come sempre in prima serata.

Doc 3 – Nelle tue mani, anticipazioni 15 febbraio: Andrea e la paura del passato

Ma cosa accadrà nella prossima puntata di Doc 3 Nelle tue mani? Le anticipazioni ci svelano che per Andrea le sedute di terapia con Enrico sembrano avere degli inaspettati effetti collaterali. Motivo per il quale la sua capacità di occuparsi dei pazienti viene messa in discussione. Giulia è convinta che Doc non debba arrendersi, e in effetti doc non lo fa ma la paura di scovare nel suo passato e trovare qualcosa di doloroso lo travolge, bloccandolo.

Nel frattempo, Enrico deve fare i conti con gli assalti di Barbara, l’assistente di Doc, che sembra essere innamorata di lui. Doc e la sua squadra dovranno poi fare i conti con un’intelligenza artificiale: tra le due parti avrà il via una vera e propria competizione.

