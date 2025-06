Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani, spoiler bomba: Giulia Giordano sempre più protagonista, Andrea Fanti in ombra

Sta andando in onda la quarta e penultima puntata di Doc, remake americano con protagonista Molly Parker della fiction italianissima con protagonista Luca Argentero. E proprio delle anticipazioni su Doc 4 Nelle tue mani trapelano dall’apertura del set. Stando infatti ai rumor che si leggono su vari siti e soprattutto alle dichiarazioni degli attore la prossima stagione di Doc sarà piena di colpi di scena. Il finale della terza stagione, infatti, apre a nuovi scenari che rivoluzioneranno totalmente la trama delle nuove puntate.

Facendo ordine, infatti, la terza stagione si è conclusa con il protagonista Andrea Fanti davanti ad una scelta difficile: lasciare il suo lavoro per stare vicino all’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro), colpita dalla recidiva di un tumore che si è ripresentato dopo anni. Nella scorsa stagione, inoltre, si era lasciato intendere che a questo punto il posto di primario dell’Ambrosiano sarebbe passato alla dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli). I riflettori si sposteranno su Giulia quindi che prenderà le redini dell’ospedale diventandone la protagonista assoluta.

Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani, Andrea Fanti non è più protagonista? Luca Argentero: “Si è chiuso un cerchio con la scorsa stagione”

Dopo tre stagioni da protagonista assoluto nella nuova stagione di Doc, il personaggio di Andrea Fanti avrà un ruolo più defilato? Al momento si tratta soltanto di rumors ed indiscrezioni ma se così forse si tratterebbe di una vera e proprio svolta nella fiction, cambierebbero tutti gli equilibri e le dinamiche. Del resto lo stesso attore che impersona il protagonista, Luca Argentero, in una passata intervista a Fanpage.it aveva lasciato intendere che il suo personaggio avesse già dato molto alla trama e che si era chiuso il ciclo. In molti hanno ipotizzato addirittura un addio successivamente smentito. Nel frattempo il set si è riaperto e gli attori sono tornati a recitare si scoprirà solo più avanti se davvero il dottor. Andrea Fanti sarà più defilato nelle trame grazie alle anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani e si scoprirà anche cosa succederà ai personaggi storici e se ci saranno delle new entry.