Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani, torna un amato personaggio: il clamoroso spoiler di Luca Argentero: "Colonna portante", ecco chi

Sta andando in onda l’ultima puntata di Doc remake americano del nostro Doc Nelle tue mani dove l’attrice americana Molly Parker è l’alter ego di Luca Argentero e il suo personaggio di Amy Larsen si ispira ad Andrea Fanti. L’attenzione tuttavia è tutta rivolta alle nuove puntate della fiction italiana che andranno in onda nella prossima stagione televisiva e cosa succederà agli amati protagonisti. Dalle anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani si scopre che non mancheranno dei colpi di scena ed adesso un clamoroso spoiler lo ha lanciato Luca Argentero.

L’attore torinese, infatti, durante un’intervista concessa a DiPiù ha anticipato che in Doc 4 Nelle tue mani ci sarà un graditissimo ritorno, quello di Agnese Tiberi interpretato da Sara Lazzaro. Agnese è la moglie di Andrea Fanti, anche lei medico che ha condiviso con il protagonista non solo il dolore atroce della perdita di un figlio ma gli è anche stata accanto durante tutto il periodo della convalescenza. Sul finire della terza stagione, però, la donna ha scoperto di essere malata, di aver un recidiva di un tumore che l’aveva già colpita in passato. La drammatica notizia unita ad un criptico post dell’attrice lasciava presagire un addio di Agnese in Doc 4 ed invece la dottoressa Tiberi nella prossima stagione ci sarà!

Luca Argentero lancia le anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani: “La storia d’amore tra Fanti ed Agnese sarà una colonna portante”

Scendendo nel dettaglio, stando alle dichiarazioni riportate da DiPiùTv, Luca Argentero ha lanciato delle anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani clamorose: “Diciamo che la storia d’amore tra il mio personaggio e la sua ex moglie Agnese, interpretata da Sara Lazzaro sarà sempre il filo rosso, una delle colonne portanti di questa serie.” Spoiler a parte in questi giorni sono iniziate le riprese della nuova stagione e tanti volti ormai noti ed amati ritorneranno a vestire il ruolo dei loro personaggi, Pierpaolo Spollon sarà il medico Riccardo Bonvegna, Giacomo Giorgio ritornerà a vestire i panni dello specializzando Federico Lentini, Marco Rossetti in quelli di Damiano Cesconi, e Matilde Gioli nella dottoressa Giulia Giordano promossa a Primario che nella nuova stagione avrà un ruolo ancora più centrale e da protagonista.

