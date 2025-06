Anticipazioni Doc americano, l’attrice Molly Parker lancia lo spoiler: “Cambierà di puntata in puntata

In attesa che torni in onda la nuova stagione di Doc Nelle tue mani con Luca Argentero e tutti gli altri attori protagonisti, Rai1 ha deciso di trasmettere il remake americano Doc la cui trama è un po’ diversa rispetto all’originale. Protagonista, infatti, non è il dottor Andrea Fanti ma la dottoressa Amy Larsen che ha il volto dell’attrice Molly Parker, poco conosciuta in Italia ma star famosissima in patria. L’attrice ha rilasciato una breve intervista al magazine Telepiù in cui ha tratteggiato meglio il suo personaggio e soprattutto ha fornito delle anticipazioni Doc americano e sulle prossime puntate.

Quando va in onda La forza di una donna: anticipazioni, come vederlo tv e streaming/ Grave malattia di Bahar

Scendendo nel dettaglio, Molly Parker ha confessato: “Come mi trovo nel camice di Amy? È un ruolo da sogno…La conosciamo tremenda e la ritroviamo rinata e diversa, quindi ogni giorno ho dovuto darle due volti. Non è stato facile, in camerino ho appeso una mappa di Ami Larsen zappa di cartellini per ricordarmi le sue caratteristiche.” La dottoressa, così come il suo omologo nella serie originale italiana, dopo essersi svegliata dal coma ha capito di aver perso la memoria e nel cercare di ritrovare i suoi ricordi si rende conto di che tipo di persona è stata: fredda, cinica e pronta e arrogante con i suoi colleghi e familiari. Anche Larsen, come Fanti, convive con un lutto atroce: la morte del figlio.

Anticipazioni La notte del cuore, puntata 8 giugno 2025/ Sumru intossicata da fumo

Molly Parker e le anticipazioni Doc americano: “Il vero mistero è Amy Larsen”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate su Tele Più, Molly Parker sul suo personaggio di Amy Larsen ha anticipato che Doc è la classica serie in cui ogni episodio presenta casi che vengono risolti. Ed infatti Amy indagherà soprattutto su se stessa non solo sulle diagnosi dei pazienti. Il mistero più grande da indagare e risolvere è proprio lei, il suo passato ma anche il suo futuro. E non è tutto perché l’attrice si è sbilanciata oltre con le anticipazioni Doc americano rivelando che anche nelle prossime puntate al centro delle trame ci sarà il rapporto della Larsen con il collega Jake Heller interpretato da Jon-Michael Ecker, il medico con cui prima dell’incidente aveva iniziato una relazione della quale al suo risveglio non ricorda nulla. La sua figura in Doc Nelle tue mani è quella della dottoressa Giulia Giordano interpretata da Matilde Gioli. L’appuntamento con Doc è per ogni martedì in prima serata su Rai1.