Anticipazioni Doc Nelle tue mani 2/ Quinta puntata 17 febbraio: Damiano a un bivio

La quinta puntata di “Doc Nelle tue mani 2” andrà in onda giovedì prossimo, 17 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1, che segna il giro di boa nella seconda stagione, composta da otto appuntamenti (due episodi a serata). I fan del dottor Andrea Fanti hanno finalmente scoperto cosa è successo nei mesi della prima ondata della pandemia: ma la verità è davvero emersa completamente o ci sono ancora segreti non svelati? Ecco le a anticipazioni dei prossimi episodi di “Doc Nelle tue mani 2”. Nel non episodio dal titolo “Streghe” Andrea prende in cura una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, combattendo contro i pregiudizi dell’intero ospedale. Al suo fianco ci sarà Agnese. Damiano scopre qualcosa di compromettente su Doc e la sua squadra, molto probabilmente legato alla morte di Lorenzo Lazzarini: da che parte deciderà di stare?

Doc Nelle tue mani 2, trama episodi “Streghe” e “Padri”

Nel decimo episodio di “Doc Nelle tue mani 2” dal titolo “Padri” i medici del Policlinico Ambrosiano sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato. Intanto la frattura tra Andrea e Carolina si allarga sempre di più. Per Doc arriva il momento di fare i conti con sé stesso: è davvero all’altezza di quello che gli altri si aspettano da lui? Damiano è costretto a lasciare il capoluogo milanese per tornare a Roma per il padre. Caruso chiederà un favore al dottor Cesconi. Gabriel è pronto a partire, mentre Riccardo decide di fare una gita fuori porta con Alba, ma ci sarà un imprevisto. Appuntamento alle 21.25 di giovedì 17 febbraio su Rai 1.

