ANTICIPAZIONI DOC NELLE TUE MANI 2/ Sesta puntata 24 febbraio: Manuel in ospedale

Doc – Nelle tue mani 2, doppio episodio il 24 febbraio: anticipazioni sesta puntata

Doc 2 nelle tue mani torna giovedì prossimo, 24 febbraio, con la sesta puntata di questa seconda stagione. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano accadimenti vibranti e parecchi colpi di scena per i protagonisti. Riflettori puntati su Andrea Fanti, naturalmente, che a sorpresa si riavvicinerà nuovamente all’ex moglie Agnese mentre Gabriel dovrà combattere contro se stesso e fare i conti con un pesante segreto che nasconde da troppo tempo. Nell’episodio intitolato “Ragioni e conseguenze” ci sarà Manuel al centro dei riflettori, ovvero il bimbo che Agnese e Davide hanno preso in affido. Improvvisamente verrà ricoverato in ospedale e Agnese sarà inevitabilmente messa in discussione. Cosa succederà? Di certo non le mancherà il sostegno motivo di Andrea. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Doc – Nelle tue mani 2, anticipazioni sesta puntata 24 febbraio

La sesta puntata di “Doc – Nelle tue mani 2” andrà in onda giovedì prossimo, 24 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti i due nuovi episodi rivelano che ci saranno una serie di colpi di scena: Andrea Fanti sarà sempre più vicino all’ex moglie Agnese, mentre Gabriel dovrà fare i conti con un segreto che nasconde da troppo tempo e che continua a tormentarlo. Ma non è tutto. Il nuovo arrivato Damiano Cesconi ha iniziato una relazione con Giulia, ma ha anche scoperto il segreto di Doc e della sua squadra: Lorenzo Lazzarini era il paziente zero. Damiano deciderà di sottostare alle richieste di Caruso, compromettendo così il rapporto con Giulia? Ma vediamo insieme le anticipazioni dell’undicesimo e dodicesimo episodio di “Doc 2”.

Doc – Nelle tue mani 2, trama episodi “Ragioni e conseguenze” e “Gold standard”

Nell’undicesimo episodio di “Doc – Nelle tue mani 2” dal titolo “Ragioni e conseguenze” in ospedale viene ricoverata la madre di Manuel, il bambino che Agnese e Davide hanno in affido. Per Agnese diventa l’occasione di rimettere tutto in discussione, ora che Andrea sembra deciso a starle vicino. Le scelte di Damiano sembrano aprire tra lui e Giulia una frattura insanabile: Cesconi mostrerà a Caruso la foto della ricetta fatta da Elisa a Lorenzo? Infine Gabriel decide di aprirsi con la psicologa. Nel dodicesimo episodio “Gold standard” arriva il giorno della simulazione di primariato per Doc: Andrea torna a indossare il camice bianco. Un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale costringe Fanti a una serie di scelte rischiose che potrebbero compromettere la sua carriera e il suo futuro di medico.

