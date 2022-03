Anticipazioni Doc Nelle tue mani 2, settima puntata 10 marzo/ Riccardo in crisi

Doc Nelle tue mani 2, settima puntata 10 marzo 2022

La settimana e penultima puntata di “Doc Nelle tue mani 2” andrà in onda settimana prossima, giovedì 10 marzo. Inizialmente per questa data era previsto il finale di stagione, ma settimana scorsa la fiction ha dovuto lasciare spazio agli aggiornamenti del Tg1 sulla guerra tra Russia e Ucraina. Salvo ulteriori cambiamenti di palinsesto, i restanti appuntamenti – sono due – con la seconda stagione della serie dovrebbero rimanere invariati. La settima e l’ottava puntata andranno in onda nei due giovedì consecutivi. Il finale della seconda stagione di “Doc” è quindi atteso per il 17 marzo sempre in prima serata su Rai 1. Mancano ormai solo due appuntamenti con il dottor Andrea Fanti e la sua squadra, ma sono ancora molte le domande che attendono una risposta. Doc tornerà primario? Cosa succederà ora che Caruso ha scoperto che Lorenzo Lazzarin è stato il paziente zero in ospedale? Giulia perdonerà Damiano? Carolina ricadrà nel baratro della bulimia? Riccardo e Alba resteranno insieme?

Doc Nelle tue mani 2, trama “Così lontani, così vicini”

Ecco le anticipazioni degli episodi tredici e quattordici della seconda stagione di “Doc Nelle tue mani” che andranno in onda giovedì 10 marzo in prima serata su Rai 1. Nell’episodio dal titolo “Così lontani, così vicini” i medici del Policlinico Ambrosiano sono impegnati a risolvere il delicato caso di un ragazzo sordocieco. Cecilia da ad Andrea un’offerta inaspettata, scatenando la gelosia di Agnese e di Giulia. Riccardo scopre una cosa su Doc che lo mette profondamente in crisi: di cosa si tratta? Dopo il tentato suicidio, Gabriel si è confidato con la psicologa Lucia Ferrari raccontandogli i suoi traumi. Il medico etiope farà una proposta shock a Elisa, mettendola davanti a una scelta difficile.

Doc Nelle tue mani 2, anticipazioni “Senza nome”

Il secondo episodio che andrà in onda giovedì 10 marzo di “Doc Nelle tue mani 2” si intitola “Senza nome”. La protagonista è Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli. Giulia è molto delusa da Damiano, con cui si era lasciata andare. Cesconi è venuto a sapere che Lorenzo è stato il paziente zero, il primo a contrarre il virus e che, nonostante avesse la febbre, è andato comunque a lavorare in reparto. Per salvare il padre, coinvolto in un processo, Damiano ha rivelato questa notizia a Caruso. In questo episodio Giulia è costretta alla resa dei conti con la sua ingombrante madre quando il compagno di lei viene ricoverato in preda a una sindrome inspiegabile. Quando Doc sembra in procinto di tornare primario, Cecilia scopre qualcosa di compromettente sul suo conto…

