ANTICIPAZIONI DOC NELLE TUE MANI 2, ULTIMA PUNTATA 17 MARZO/ Andrea primario?

Doc Nelle tue mani 2: anticipazioni ultima puntata 17 marzo

Giovedì 17 marzo appuntamento con l’ultima puntata di Doc, Nelle tue mani 2. Il grande protagonista della puntata sarà Andrea Fanti che dovrà fare una dolorosa confessione davanti ai colleghi del reparto. Dopo aver nascosto la reale causa della morte di Lorenzo, sarà il momento di dire a tutti la verità. Proprio nella puntata del 17 marzo, i medici dovranno fare i conti con un batterio multiresistente. Andrea, nonostante la confessione, sarà ad un passo dal diventare primario, mentre Agnese indagherà sull’operato di Caruso.

Doc Nelle tue mani 2, ultima puntata 17 marzo

Giovedì prossimo, 17 marzo, in prima serata su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di “Doc Nelle tue mani 2”. Grande attesa per il finale di stagione: Andrea Fanti tornerà primario o dovrà lasciare per sempre l’ospedale? Questa è la domanda che tutti i fan della fiction si fanno, ma i colpi di scena non mancheranno fino all’ultimo. La verità sulla morte di Lorenzo è ormai venuta a galla: cosa succederà a Carolina? Doc come giustificherà la sua decisione di coprire quanto successo? Anche Riccardo è arrivato a un bivio: è davvero ossessionato del suo lavoro come dice Alba?

L’ultimo paziente ha costretto il dottore Bonvegna a rimettere tutto in discussione, anche la sua vocazione di medico. Insomma le vicende di Doc e della sua squadra terranno il pubblico di Rai 1 con il fiato sospeso fino alla fine.

Anticipazioni Doc Nelle tue mani 2 finale di stagione

Ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi della seconda stagione “Doc Nelle tue mani 2”. Nell’episodio “Stigma” Andrea Fanti è ormai a un passo dal riavere il primariato, ma è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto: come reagiranno i suoi amici quando scopriranno la verità? I medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, mentre Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso.

Nell’ultimo episodio dal titolo “Mutazioni” i medici si ritrovano chiusi in reparto in una quarantena forzata dopo essere stati contagiati da un batterio multiresistente. Andrea propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere. Agnese e Cecilia si trovano a un bivio: collaborare per aiutare Andrea contro Caruso e lasciare che le loro divisioni e gelosia prevalgano.



