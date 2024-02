DOC 3 NELLE TUE MANI/ Diretta 29 febbraio 2024 e anticipazioni: Federico e Lin sempre più vicini

Doc 3 nelle tue mani fiction Rai 1: diretta settimana e penultima puntata e commento live 29 febbraio 2024

Nella puntata di questa sera di Doc 3 Nelle tue mani, 29 febbraio 2024, Lin è preoccupata per la sorella Yu che ha seri problemi al fegato e per questo affronta a muso duro Marco, il fidanzato della sorella, Federico interviene per cercare di placare gli animi. Il Doc e la sua equipe sospettano un’epatite. Elisabetta, convinta di avere ancora poco tempo di vivere, chiama il padre di suo figlio per convincerlo ad occuparsi di lui quando non ci sarà più ma lui non vuole saperne niente. Si riaccende la gelosia di Teresa dopo un nuovo regalo di Barbara ad Enrico, un orsetto di peluche.

La donna, però, in realtà soffre di una rara sindrome che fa credere a chi ne è affetto che il soggetto della sua ossessione è innamorato di lei. Nel frattempo arriva Carolina mentre Martina corre contro il tempo per dare l’ultimo esame e laurearsi prima che la sua bugia venga a galla. Andrea dà buca a Giulia e Carolina per stare con Lin, sbattuta fuori casa dai genitori. Federico si avvicina a Lin, cerca di incoraggiarla e la invita a stare a casa sua. (Agg. di Liliana Morreale)

Elisabetta si aggrava, la sua malattia peggiora e Damiano entra in crisi

È appena inizia la settima e penultima puntata di Doc 3 Nelle tue mani, il 13° episodio s’intitolo Legami. All’Abrosiano arriva la famiglia di Lin, la sorella Yu sta male da qualche giorno, ha forti dolori all’addome, conati ed ha tossito sangue. Lin è preoccupata per la salute della sorella, la quale ha mentito, è fidanzata ma i genitori sono all’oscuro perché non accetterebbero un genero non cinese.

Nel frattempo mentre c’è sempre più complicità tra Elisabetta e Damiano, tra Riccardo e Martina c’è sempre più gelo e distacco. Bonvegna pensa ancora ad Alba ed ha dei sensi di colpa nei suoi confronti mentre la giovane specializzanda è terrorizzata dall’idea che il suo segreto venga a galla. Le condizioni di salute di Elisabetta peggiorano e Damiano non riesce ad accettarlo. (Agg. di Liliana Morreale)

Doc nelle tue mani 3 dove eravamo rimasti: Doc e Giulia ritrovano la complicità

Questa sera va in onda la settima e penultima puntata di Doc nelle tue mani 3. Nella puntata dello scorso giovedì sera numerosi colpi di scena hanno lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Andrea Fanti è sempre più vicino a scoprire la verità che l’ex moglie, Agnese, gli sta tenendo nascosta. Inoltre, dopo le tensioni con Giulia, c’è stato un romantico bacio in ascensore a fine puntata che testimonia nuovamente il rapporto che li unisce. Dopo la perdita dei ricordi di Doc, infatti, la speranza della Giordano è quella di renderlo consapevole che la loro storia d’amore prima dell’incidente era vera e non frutto di un’allucinazione.

Si sono registrate tensioni anche tra Teresa e Enrico, con quest’ultimo che è alle prese con la delicata situazione legata a Barbara. L’assistente personale di Doc, infatti, è affetta da una sindrome molto particolare a causa della quale è convinta che Sandri sia perdutamente innamorato di lei. Nella coppia, però, tutto si risolve e Teresa torna ad avere fiducia nel suo uomo. Delicata anche la situazione legata a Martina: un suo ex compagno di università, che lavora come lei nell’ospedale, ha infatti scoperto che la ragazza non è laureata.

Anticipazioni Doc nelle tue mani 3: in ospedale ricoverata la sorella di Lin

Ma cosa succederà questa sera, giovedì 29 febbraio 2024, nella settima puntata di Doc nelle tue mani 3? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, Giulia è sempre meno concentrata sulla presentazione della ricerca: la scadenza è vicina, ma i suoi pensieri sono altrove, soprattutto dopo aver ritrovato il feeling con Doc. Anche Fanti è nella morsa di mille impegni, dalla riunione con i finanziatori a Carolina, in città per qualche giorno.

In ospedale verrà ricoverata la sorella di Lin, la quale farà i conti con la sua famiglia e in particolare con suo padre. Intanto Martina affronta l’esame più difficile della sua vita, mentre Damiano si prende cura di Elisabetta e Riccardo dovrà fare i conti con il fantasma di Alba. Doc, anche grazie a Lin e Federico che proseguiranno l’attività sul database, si avvicinerà alla verità che Agnese gli ha tenuto nascosta.











