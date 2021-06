Anticipazioni Doc Nelle tue mani/ Seconda puntata 1° luglio: nuova chance con Agnese?

Doc Nelle tue mani, gli ascolti della seconda puntata in prima visione

S’intitolano rispettivamente Niente di personale e Una cosa buona che fa male, i secondi due episodi di Doc Nelle tue mani, la serie tv con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, primario del Policlinico Ambrosiano di Roma che ha perso la memoria a causa di un trauma cerebrale. La trama, liberamente ispirata alla storia vera del dott. Pierdante Piccioni, ruota attorno alle vicende del medico che prova a ricostruire la sua vita passata e nel frattempo si ritrova alle prese con casi clinici più o meno complessi che spesso e volentieri risolve mettendo in gioco il suo lato umano. La seconda puntata, andata in onda per la prima volta il 2 aprile 2020, ha ottenuto un ottimo successo di pubblico: si parla infatti di 8.201.000 telespettatori, con uno share del 27,1%, per il primo episodio, e di 7.898.000, con uno share del 31,2%, per il secondo. Il risultato è stato talmente soddisfacente che la Sony ha acquistato i diritti sia per la distribuzione che per un eventuale adattamento internazionale. Nel frattempo, la serie è già stata trasmessa sulle emittenti nazionali di Spagna, Portogallo, Francia e Slovenia ottenendo un riscontro altrettanto positivo.

Nel terzo episodio di Doc Nelle tue mani, Andrea Fanti torna in reparto come aiutante degli specializzandi. Questi ultimi faticano ad abituarsi all’idea di riaverlo in corsia, soprattutto perché prima il suo ruolo era diverso e il suo atteggiamento più autoritario. Intanto, il dottore cerca di riconquistare sua moglie Agnese, mentre la collaborazione con Giulia si rivela difficile e non poco ostacolata. Nel quarto episodio, invece, Giulia si ritrova alle prese con un paziente particolarmente importante per lei. Gli specializzandi sono sempre più in competizione, e a questo punto Andrea ha modo di conoscerli veramente. Tutto il reparto si impegna nella ricerca della password della sua casella e-mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte importante della sua vita. Una parte che qualcuno, a quanto pare, cerca di nascondergli a tutti i costi.

