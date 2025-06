Anticipazioni DOC quarta puntata oggi 10 giugno 2025: Amy Larsen fa di tutto per ricordare

Oggi, martedì 10 giugno 2025 va in onda una nuova puntata di DOC con ben due episodi che avranno come protagonista la dottoressa Amy Larsen. La donna sta cercando in tutti i modi di ricordare la sua vita negli ultimi otto anni dopo che ha causa di un incidente stradale ha perso la memoria. Non è consapevole, però, che in questi ultimi anni ha seminato molte antipatie intorno alla sua persona, motivo per il quale tanti dei colleghi e non solo, non la sopportano. Addirittura era riuscita a rovinare la sua relazione con il marito Michael, che oggi sta provando a darle una seconda chance lavorativa (lui è il direttore sanitario dell’ospedale).

Ma passiamo subito alle Anticipazioni DOC per oggi 10 giugno. Ci aspetta una penultima puntata della prima stagione americana da fiato sospeso. Ricordate cos’è successo negli episodi precedenti? Nelle Anticipazioni DOC abbiamo scoperto che Amy cerca di recuperare il rapporto con Michael e con sua figlia, ma tutto ciò risulta essere molto difficile. In più, sta cercando anche di riavvicinarsi alla collega Sonya dopo aver collaborato con lei in una situazione medica molto complicata. Non solo, Amy ha anche scoperto che con Jake aveva un sentimento talmente forte da averla portata a tradire il marito Michael.

Anticipazioni DOC: Jake rimproverato da Michael dopo il bacio a Amy

Come di consueto, due saranno gli episodi di DOC, remake americano della serie italiana più amata degli ultimi anni con Luca Argentero. Stasera 10 giugno 2025 incontreremo Richard in “Segreti e Bugie“. L’uomo non riesce a far altro che pensare alla sua famiglia e in particolare a suo figlio che ha una malattia mentale. La moglie Victoria sta insistendo per portare il ragazzo in una struttura per ricoverarlo e dargli tutte le cure del caso ma Richard non riesce ad accettarlo e si oppone all’idea della donna.

Continuiamo con le Anticipazioni DOC. Il secondo episodio dal titolo “L’Uomo Progetta“, sarà ricco di colpi di scena. In particolare vedremo un bacio tra Amy e Jake, che ricordiamo essere stato l’amante della Larsen negli anni precedenti. Michael li vede, e per lui è una batosta non indifferente. Gelosissimo convoca Jake nel suo ufficio e lo accusa di non essere stato professionale nel baciare una dipendente. Così, l’uomo corre da Amy e le dice quello che è successo con l’ex marito pregandola di raccontare a Michael tutta la verità, ovvero che la loro relazione risale ormai a diverso tempo prima.