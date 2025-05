Spesso si parla di come dagli Usa si tenda a ‘rubare’ esempi artistici per tentare di emulare successo e fama; questa volta, il processo è inverso. Arriva in Italia un remake tutto nostrano, ‘Doc’: serie tv statunitense ispirata – come si evince dal titolo – proprio alla serie tv made in italy che negli ultimi anni ha conquistato milioni di telespettatori ovvero ‘Doc – Nelle tue mani’. Le anticipazioni Doc per la prima puntata – in onda oggi, 20 maggio 2025 – seguono ovviamente la falsariga di una trama che ben conosciamo ma impreziosita da diversi particolari e intrecci inediti che meritano di essere approfonditi.

Amy Larsen, una parte di vita cancellata… Anticipazioni Doc, prima puntata 10 maggio 2025

Le anticipazioni Doc – per la prima puntata di oggi, 20 maggio 2025 – partono dal primo episodio ‘Se non ci riesci al primo tentativo’ con una sorta di presentazione del contesto e soprattutto della protagonista: Amy Larsen, primario del Westside Hospital. La sua passione per la medicina e la sua dedizione spesso cozzano con un carattere particolare, spigoloso. E’ sicura dei suoi mezzi, lungimirante e acuta quando si tratta di gestire anche i casi più ostici; il tutto però, agli occhi di chi la circonda, sembra essere fonte di antipatia.

La storia di Amy Larsen verrà presto stravolta, ma non per via degli aspetti del suo carattere e del rapporto con i colleghi. Un tragico incidente rischia di mettere a repentaglio la sua vita; sopravvive, ma con un effetto collaterale che non avrebbe mai immaginato di dover gestire. Per quanto abile nel supportare gli altri dal punto di vista clinico, questa volta proprio non si capacita: sono spariti 8 anni della sua memoria e risentirne potrebbero essere diverse persone che la circondano.

Anticipazioni Doc, prima puntata 20 maggio 2025: Amy Larsen non può tornare a lavorare…

Le anticipazioni Doc proseguono con il secondo episodio: ‘Dai, riprovaci’. Dal titolo si evince buona parte del tema centrale; la necessità di trovare la determinazione e la voglia di superare questa situazione totalmente imprevista per Amy Larsen che deve ora fare i conti con 8 anni di memoria che sembrano sbiaditi come per magia, cancellati da un incidente. Pian piano qualcosa riaffiora, in maniera naturale ma al contempo annebbiata.

Insieme ad Amy Larsen i telespettatori apprendono di dolorose esperienze di vita che forse sono alla base del carattere della protagonista. Circostanze familiari che non ha mai raccontato, che ancor prima di perdere la memoria aveva relegato in una zona nascosta della sua psiche. Nel frattempo, mentre il turbinio di emozioni sembrano portarla verso il crollo emotivo, lei si rifugia nella sua passione per la medicina. Purtroppo però, i responsabili dell’ospedale non la ritengono ancora pronta al reintegro a causa delle sue condizioni di salute.

Doc, dove e quando vedere la prima puntata in diretta streaming

Le anticipazioni Doc rimandano a grandi emozioni in vista della prima puntata in onda oggi – 20 maggio 2025 – su Rai Uno: il remake della serie tv italiana andrà in onda in prima serata e sarà disponibile anche in diretta streaming mediante la piattaforma ufficiale RaiPlay.