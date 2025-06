Anticipazioni DOC, puntata del 10 giugno 2025: Sonya chiede aiuto a Amy

Dopo il successo delle prime tre puntate di DOC, andiamo a scoprire le anticipazioni della serie americana per martedì 10 giugno 2025. Quali avventure spettano alla dottoressa Amy? Si chiama “Segreti e Bugie” l’episodio numero 7 della serie, dove vedremo Sonya alle prese con una figura che arriva direttamente dal suo passato e che diventa un suo paziente. Chiaramente, il rapporto particolare tra i due renderà complicata la cura, e la donna dovrà contare sul supporto di Amy Larsen che proverà a prendere in mano la situazione.

In tutto ciò, il rapporto tra le due si farà sempre più difficile a causa di altri mostri del passato che usciranno durante la cura di quest’uomo. Nell’episodio 7 di DOC si parlerà anche di Richard che si rende conto di far fatica nel riuscire a conciliare il lavoro con la famiglia. Infatti, la puntata si focalizzerà su di lui: conosceremo meglio la sua personalità e scopriremo un problema urgente che lo metterà a dura prova. Momento particolare anche per Jake e TJ, alle prese con una diagnosi medica che li porta ad essere in disaccordo. I due si confronteranno su interessanti problemi etici.

Anticipazioni DOC, puntata del 10 giugno 2025: Francine, paziente infernale

Martedì 10 giugno 2025 assisteremo alla quarta puntata di DOC, la versione americana di DOC nelle tue mani che aveva spopolato in Italia negli scorsi mesi. Dopo aver approfondito la persona di Richard, l’episodio 8 si occuperà di approfondire il rapporto tra lui e Amy, che in passato erano molto amici. Ma l’attività medica non si ferma, dato che Gina Walker, la Larsen e lo stesso Richard continuano a lavorare insieme per una paziente molto difficile, tale Francine. Inizialmente tutti pensano sia una ‘brutta persona’, ma in seguito i medici si renderanno conto che la donna soffre di demenza.

La stessa Francine riceverà poi un ulteriore colpaccio: scopre che suo padre si era tolto la vita proprio per via del fatto di aver scoperto di avere a sua volta la demenza. Per paura che sia anche lei affetta dalla malattia, Richard e Amy decidono di fare a Connie un esame del sangue a ‘tradimento’ (cosa vietatissima nella realtà oltre fiction). Cosa si scoprirà? Riusciranno i medici a prevenire la demenza ai figli della donna o questi ultimi non sfuggiranno all’ereditarietà?

Le puntate americane di DOC vanno in onda ogni martedì sera a partire dalle 21.30 in prima serata. Gli episodi rimangono disponibili su RaiPlay dove è possibile vedere la serie in streaming. Ricordiamo che al momento la versione italiana “DOC – Nelle tue mani” è nel pieno delle registrazioni della quarta stagione.