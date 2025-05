Doc, remake americano: stasera su Rai 1 la seconda puntata

Questa sera, martedì 27 maggio 2025, va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di Doc, il remake americano della celebre serie Doc – Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero. Il successo della serie made in Italy non è passato inosservato nemmeno all’estero, al punto che è stata ideata una versione americana ad essa interamente ispirata, seppur con qualche differenza nella trama, nel cast e nelle dinamiche attorno alla storia della protagonista Amy Larsen, interpretata dall’attrice Molly Parker.

Amy è una dottoressa che ha perso la memoria, esattamente come il nostro Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero, e le dinamiche ruotano attorno non solo al recupero della memoria ma anche al reintegro della donna in ospedale dopo l’incidente. Dal cast dei personaggi al racconto della storia del protagonista, dalla perdita della memoria al ritorno alla vita di tutti i giorni, sono numerose le differenze con la versione originale italiana ma garantisce comunque grandi emozioni e colpi di scena.

Anticipazioni Doc, puntata 27 maggio 2025: Amy Larsen fa ritorno a lavoro

Doc, remake americano di Doc – Nelle tue mani, torna in onda stasera con la seconda puntata composta da 2 episodi. Nel primo episodio, intitolato Il primo giorno, Amy Larsen riesce finalmente ad ottenere il permesso di ritornare a lavoro dopo l’incidente, ma aleggia lo scetticismo tra i colleghi. Protagonista dell’episodio sarà il caso di un anziano, trattato da Jake e Sonya, che deciderà di subire un’operazione in onore dell’amore per la moglie.

Il secondo episodio s’intitola invece Un piccolo passo e vede Amy desiderosa di ricostruire il suo passato, tassello dopo tassello, chiedendo anche a Michael cosa ha causato la morte di Danny, ma l’uomo non vuole rientrare nell’argomento. Intanto si affaccia un nuovo caso clinico da affrontare, quello di una paziente colpita da un principio di Alzheimer; sarà proprio un’intuizione di Amy, che segue il caso assieme a Jake, a rivelare quale sia la causa della malattia della donna.

