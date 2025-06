Anticipazioni DOC remake americano, ultima puntata in onda su Rai 1 questa sera, martedì 17 giugno 2025: Nora sospetta di Amy e Michael

Anticipazioni DOC remake americano: stasera il finale di stagione

Si conclude questa sera, martedì 17 giugno 2025, la prima stagione di DOC, il remake americano ispirato alla serie targata Rai Doc – Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero. Una prima stagione di grande successo al punto che in America si inizia già a pensare al seguito, con una seconda stagione già in cantiere; la produzione sarebbe infatti entusiasta dei risultati ottenuti e intenzionata a continuare, ad incrementare la trama e a rendere la serie sempre più popolare, sulla scia del grande successo della versione italiana.

Intanto però questa sera c’è il gran finale della prima stagione, con nuovi casi tutti da risolvere per l’equipe medica guidata dalla protagonista Amy Larsen. La dottoressa è stata gradualmente reintegrata nel suo posto di lavoro, dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale che le ha fatto perdere i ricordi dei suoi ultimi 8 anni di vita.

Anticipazioni DOC, 17 giugno 2025: Nora sospetta di Amy e Michael

Ma cosa succederà questa sera, martedì 17 giugno 2025, nel gran finale di stagione di DOC? Il remake americano chiude la sua corsa con gli ultimi due episodi, il nono e il decimo. L’episodio 9 è intitolato Quel che sale… e vede protagonista Randy, il padre di TJ, e un caso che la stessa Amy decide di prendere in mano. Il paziente è infatti accorso in ospedale dopo una caduta e l’intervento della dottoressa si rivelerà determinante: sebbene tutti vogliano effettuare un’operazione pericolosa per salvarlo, Amy crede che si possa procedere con una cura alternativa trattandosi di un potenziale linfoma. La dottoressa va contro tutti, ma Randy si fida di lei.

Nell’episodio 10, intitolato …Tutto ritorna, l’autista di un treno provoca un deragliamento letale con un bilancio drammatico di morti e di feriti e tutti accorrono nell’ospedale; il responsabile, secondo Gina, potrebbe essere un suo paziente. Nel frattempo Amy è sempre più vicina a Michael e questa vicinanza insospettisce Nora che, attraverso un messaggio, intuisce che tra i due potrebbe essere successo qualcosa.