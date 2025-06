Anticipazioni Doc, terza puntata americana di oggi 3 giugno 2025

Oggi, martedì 3 giugno 2025 va in onda la terza puntata di DOC. Si tratta del remake americano che ha come protagonista la dottoressa Larsen, la quale sta facendo di tutto per tornare a lavorare in ospedale, riscattandole dopo quello che è successo. Non solo, la donna si impegna ogni giorno per ritrovare la complicità della figlia in seguito alla scomparsa di Danny. Nelle scorse puntate abbiamo scoperto che il primario Amy ha tragicamente dimenticato tutto quello che è successo negli ultimi otto anni dopo essere stata protagonista di un brutto incidente stradale.

Guè ha una nuova fidanzata? Le voci sul flirt con Vera Gemma/ Silenzio sulla vita privata

Amy Larsen non ricorda nulla: non riesce a rimembrare di aver perso un figlio e di aver divorziato dall’ex marito Michael, il quale nonostante tutto cerca di sostenerla in questo momento assai difficile. Intanto, in ospedale nessuno la vede di buon occhio per via del fatto che prima era sempre stata un medico cinico che aveva anche volutamente allontanato sua figlia. Eppure, l’amore per la sua professione la porta a tornare in corsia con la complicità di un medico che ha voluto credere di nuovo in lei nella speranza di un miglioramento della memoria. Dopo questo piccolo recap, andiamo a scoprire le anticipazioni DOC della prossima puntata di oggi, martedì 3 giugno 2025.

Clara e Fedez sono fidanzati? Esplode il gossip/ Lo sfogo del rapper: "Fatevi i caz*i vostri"

Anticipazioni Doc, terza puntata americana di oggi 3 giugno 2025

Stasera andrà in onda il terzo episodio di DOC, come al solito su Rai 1 in prima serata. I nuovi episodi 5 e 6 vedranno protagonista Amy che segue Sonya dopo essersi trovata di fronte ad un caso medico piuttosto complesso. Il protagonista sarà Leo, un ragazzo molto giovane che si sente in colpa nel sapere che suo fratello vuole donargli il midollo. Di conseguenza, non vuole accettare di mettersi in salvo per paura degli effetti collaterali della donazione. Eppure, la madre dei due ragazzi fa di tutto per convincerlo purchè Leo non muoia per la grave malattia.

Marina Ripa di Meana, chi è la mamma di Lucrezia Lante della Rovere/ "Era possessiva, mi attaccava"

Si passerà poi al sesto episodio di DOC, dal titolo “Ancora una volta con sentimento“. Qui la protagonista sarà la madre di Amy Larsen, Katie, che decide di perdonare la figlia dandole una seconda possibilità. Quindi, insiste per andare a vivere insieme a lei forse per imparare di nuovo a conoscerla meglio. Intanto in ospedale si va avanti con i casi complicati come quello di Chloe, giovane che purtroppo soffre di insensibilità al dolore, una rarissima malattia che non le fa comprendere quello che sente. La ragazza è gravemente malata, ma la sua condizione aggrava ulteriormente la cartella clinica.

DOC americano, dove e quando vedere le puntate della serie

Doc nella sua versione americana va in onda tutti i martedì su Rai 1 a partire dalle 21.30. In attesa della messa in onda di “Doc, nelle tue mani” (serie italiana), è possibile godersi le puntate degli USA anche su RaiPlay, piattaforma che mette a disposizione la fiction in streaming.