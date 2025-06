Anticipazioni DOC, ultima puntata 17 giugno 2025: la vera causa della morte di Bill Dixon

Si concluderà martedì 17 giugno 2025 la nuova stagione di DOC, remake americano che si basa sul format che tutti conosciamo, l’italiano Doc Nelle tue Mani di Luca Argentero. Protagonista indiscussa della vicenda è Molly Parker, alias Amy, la quale sta affrontando un vero e proprio dramma: non ricorda nulla di quello che le è successo negli otto anni precedenti per via di un incidente che le ha tolto la memoria. Scopre di aver avuto brutti rapporti con tutti i suoi colleghi medici, ma questi ultimi le danno una chance di riprovare a diventare una bella persona.

Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani: Giulia protagonista Andrea Fanti in ombra/ Cambia tutto: spoiler bomba

Le Anticipazioni DOC per l’ultimo episodio ci svelano che Amy Larsen sarà alle prese con il rapporto con Richard e nell’ultima puntata si troverà a discutere con lui su un caso che li ha messi parecchio a dura prova, nonchè la morte di Bill Dixon, un paziente che è deceduto proprio mentre Richard era distratto a causa di suo figlio. Quel giorno il medico stava pensando solo al fatto che il ragazzo soffre di problemi mentali, motivo per il quale non è stato sufficientemente attento durante l’operazione.

Anticipazioni DOC, oggi 10 giugno 2025 remake americano/ Jake e Amy si baciano, Michael scopre tutto

Anticipazioni DOC, ultima puntata 17 giugno 2025: la conclusione che nessuno si aspettava

Durante il finale della prima stagione americana di DOC, le cose non si concluderanno per il meglio. Anzi. I protagonisti del medical drama saranno impegnati ad affrontare numerose sfide. Ad esempio, secondo le Anticipazioni DOC, Gina Walker dovrà fare i conti con un suo paziente, che guidando un treno deciderà di farla finita uccidendo ben nove persone a causa del deragliamento. Dopo il dramma, la serie si concluderà con le vicende degli altri protagonisti: Melody presenterà il nuovo fidanzato Jeremy, mentre Jake sarà impegnato a curare un uomo che ha salvato altre persone durante il terribile incidente in treno. Una serie di fatti terribili, dunque, che porteranno alla luce dinamiche sommerse che nessuno si aspetterà. Amy e Michael? Come finirà tra di loro? A quanto pare, in base alle anticipazioni DOC scoppierà la passione.