Anticipazioni Domenica In, grandi ospiti da Mara Venier 16 marzo 2025: dai Coma Cose a Cristopher Lambert

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Domenica In, oggi 16 marzo su Raiuno. Chi accompagnerà Mara Venier in questo lungo pomeriggio televisivo? Tanti ospiti secondo le anticipazioni della puntata, con interviste, approfondimenti e tante sorprese in studio. Tanto per cominciare Mara Venier e i suoi autori dedicheranno la puntata al mitico Bobby Solo, ormai prossimo al suo ottantesimo compleanno. Le anticipazioni rivelano che verrà ripercorsa un po’ tutta la carriera dell’artista, tra grandi successi, canzoni ed emozioni senza tempo.

Lunghissima, come dicevamo, la lista degli ospiti: a Domenica In è atteso l’attore Christopher Lambert, attualmente in Italia per presentare il nuovo film Eyes Everywhere, ma anche Sandro Giacobbe assieme alla moglie Marina Peroni per condividere un racconto personale commovente.

Domenica In, anticipazioni puntata del 16 marzo 2025: Rocco Papaleo racconta il suo ultimo film

Musica e leggerezza coi Coma Cose, travolti dal successo di Cuoricini, il brano che ha agguantato il decimo posto al Festival di Sanremo 2025. Tra gli altri ospiti di Domenica In anche l’attore comico Rocco Papaleo, che fornirà al pubblico di Mara Venier qualche anticipazioni sul suo ultimo film “U.S. Palmese”, in sala dal prossimo 20 marzo. E tantissimo spazio ai protagonisti della celebre serie televisiva Rai Mare Fuori, con Vincenzo Ferrera, Maria Esposito, Giuseppe Pirozzi e Artem pronti a raccontarsi tra lavoro e vita privata.

Tra le altre anticipazioni di oggi di Domenica In, anche la curiosa esibizione de Le Orme, una band in voga tra gli anni sessanta e settanta in Italia, che chiuderà la puntata assieme al cantante Luca Minnelli. Insomma, appuntamento davvero lunga e imperdibile. Mara Venier ci aspetta in diretta dalle ore 14.00, come sempre su Raiuno.