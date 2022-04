Anticipazioni Don Matteo 13, 5a puntata 28 aprile/ Arriva Don Massimo (Raoul Chiesa)!

Don Matteo 13, quinta puntata 28 aprile 2022

Il quinto appuntamento con Don Matteo 13 andrà in onda settimana prossima, giovedì 28 aprile, sempre in prima serata su Rai 1. La puntata segnerà una svolta importante per la fiction: è la prima senza don Matteo, interpretato da Terence Hill! Nel prossimo episodio, infatti, entrerà in scena don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Don Massimo arriva a Spoleto al suo primo incarico in una parrocchia, portando con sé una vocazione travagliata e un passato misterioso. Prima di diventare sacerdote, aveva un lavoro e dei progetti per il futuro: ma l’incontro con la morte e soprattutto con don Matteo gli hanno cambiato la vita, portandolo sulla via della fede. Inizialmente per don Massimo non sarà facile prendere il posto di don Matteo: gli abitanti della canonica e i carabinieri non vedranno di buon occhio il suo arrivo. Ma col passare del tempo anche don Massimo entrerà a far parte della grande famiglia di don Matteo.

Don Matteo 13, anticipazioni episodio “L’amico ritrovato”

Ecco le anticipazioni della quinta puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “L’amico ritrovato”. Spoleto si sveglia con una notizia sconvolgente: Don Matteo è scomparso, in circostanze misteriose. Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini corrono in chiesa: dietro l’altare, a recitare la messa, trovano don Massimo, che si definisce il nuovo parroco e sostituto di don Matteo. Dove è andato don Matteo e perché è sparito senza dire niente ai suoi amici? Nessuno sa spiegarsi quell’improvvisa sparizione. Tutti cercano di scendere a patti con l’arrivo del nuovo sacerdote, mostrando diffidenza e una certa ostilità: chi è davvero don Massimo? Intanto Marco decide di aiutare Valentina a risolvere un problema, alimentando la gelosia di Anna…

