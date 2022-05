Anticipazioni Don Matteo 13, 7a puntata 19 maggio/ Proposta inaspettata per Anna

Don Matteo 13, settima puntata 19 maggio 2022

La settima puntata di “Don Matteo 13” andrà in onda giovedì 19 maggio, sempre in prima tv su Rai 1. Settimana prossima, infatti, il tradizionale appuntamento con la fiction salterà per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest, lo show evento in programma per tre serate su Rai 1, tra cui quella di giovedì 12 maggio. L’appuntamento con “Don Matteo” quindi slitterà di una settimana. Don Massimo è riuscito a farsi accettare dai parrocchiani? La relazione di Valentina e Marco è ormai cosa nota, ma la storia di Anna e il PM è davvero finita o per loro c’è ancora la possibilità di un futuro insieme? La tredicesima stagione di “Don Matteo” è composta da 10 episodi: questi e altri quesiti troveranno risposta nelle prossime puntate.

Don Matteo 13, anticipazioni “Le colpe degli altri”

Ecco le anticipazioni della settima puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “Le colpe degli altri”. La relazione di Marco e Valentina non è un più segreto e la giovane Anceschi non perde occasione per organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la differenza di età comincia a farsi sentire: Marco, anche se cerca di non farlo vedere, fa fatica a tenere il passo della ragazza. Il PM chiede consiglio ad Anna che, ancora innamorata di lui, cerca di mostrarsi sua amica. La Capitana approfitterà della situazione per riconquistare Marco? Inaspettatamente il Colonnello Lucio Valente torna a Spoleto per fare una proposta ad Anna, che potrebbe cambiare la sua vita per sempre. Federico e Greta sembrano essere finalmente al settimo cielo, mentre il maresciallo Cecchini si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri.

