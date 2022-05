Anticipazioni Don Matteo 13, nona puntata 24 maggio/ Anna riflette sulla maternità

La penultima puntata di Don Matteo 13 andrà in onda martedì 24 maggio vedranno la coppia composta da Valentina Anceschi e Marco Nardi sempre più distanti dopo quanto accaduto durante l’ottava puntata e il tradimento della ragazza. Marco inizierà a notare un forte peso nella relazione con la ragazza soprattutto per via della loro differenza di età che li porta ad avere impegni diversi. Anna Olivieri intanto si troverà ad affrontare alcuni grandi discorsi in merito alla sua vita e inizia a riflettere sulla maternità, chiedendosi soprattutto se sia in grado di essere una brava mamma. (Aggiornamento Adriana Lavecchia)

Don Matteo 13/ Anticipazioni 19 maggio e diretta: Verità sul tradimento di Valentina

Don Matteo 13, nona puntata 24 maggio 2022

La nona e penultima puntata di “Don Matteo 13” andrà in onda martedì 24 maggio, sempre in prima tv su Rai 1. Settimana prossima andranno in onda gli ultimi due appuntamenti con la tredicesima stagione di “Don Matteo”: martedì 24 maggio il nono episodio “Il coraggio di credere” e giovedì 26 il decimo e ultimo episodio “Dimenticando Matteo”. Nelle prossime puntate sarà dato grande spazio al personaggio di Federico Limoni, interpretato da Mattia Teruzzi. Nella scorsa puntata il ragazzo ha affrontato il suo passato e il rapporto con suo madre, ora invece dovrà affrontare la malattia di Greta. Il giovane attore, parlando della sua prima esperienza sul set, ha detto ai microfoni di Accademia 09: “Ho lavorato con dei veri professionisti. È stata una botta al cuore il primo ciak. Ho cercato di apprendere e ascoltare le persone che avevo intorno”.

Emma Valenti, Valentina Don Matteo 13/ "Terence Hill infonde un senso di pace"

Don Matteo 13, anticipazioni “Il coraggio di credere”

Ecco le anticipazioni della nona puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “Il coraggio di credere”. Un’emergenza costringe la piccola Ines, figlia di Sergio, a vivere per qualche giorno a casa di Anna. La convivenza con la bambina porta la Capitana a chiedersi se se potrà mai essere una “buona madre” e accende il lei un inatteso desiderio di maternità. Alle spalle di Anna, Cecchini e Marco coinvolgono Ines in un’operazione segreta, in cui il Maresciallo ricopre il ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini. Le condizioni di Greta sono peggiorate e Federico, disperato, vuole fare qualcosa per la ragazza di cui è innamorato: ma cosa può un giovane contro una terribile malattia? A Federico, però, l’unica cosa che importa è starle vicino…

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Don Matteo 13 ottava puntata 19 maggio/ Il ritorno di Flavio Insinna

© RIPRODUZIONE RISERVATA