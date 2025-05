Torna uno degli appuntamenti più amati per eccellenza, l’incontro con una fiction che ha fatto la storia della televisione italiana; le anticipazioni Don Matteo 13 – per la prima puntata di oggi 22 maggio 2025 – sono un viaggio nel passato ma al contempo una rispolverata di emozioni che i telespettatori sicuramente non vedranno l’ora di rivivere. Le repliche offrono l’assist perfetto per ricordare a che punto eravamo rimasti con la trama e soprattutto un gancio per chi non è riuscito a seguire anche il tredicesimo capitolo. La stagione si apre con un’atmosfera festosa; tutti intorno a Don Matteo con l’unico obiettivo di regalare al sacerdote un giorno speciale e indimenticabile per festeggiare i suoi 40 anni di sacerdozio.

Città in fermento per un giorno speciale… Anticipazioni Don Matteo 13, prima puntata 22 maggio 2025

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la prima puntata di oggi – 22 maggio 2025 – partono da una celebrazione speciale, un traguardo che investe il protagonista e che inevitabilmente coinvolge tutta la comunità di Spoleto da sempre al suo fianco. Sono trascorsi 40 anni dall’inizio del sacerdozio di Don Matteo e ovviamente sono tutti in fermento per i preparativi rivolti ai festeggiamenti per questo meraviglioso anniversario. 4 decadi, scandite da esperienze e storie che hanno cambiato la vita di tutta la comunità; naturalmente, ci pensa Cecchini a mettere il turbo per rendere quel giorno quanto più speciale possibile.

I preparativi per la celebrazione dei 40 anni di sacerdozio di Don Matteo mettono in evidenza anche i cambiamenti che hanno interessato la vita dei protagonisti. In particolare, emergerà tutta la bellezza del rapporto rinnovato tra Anna e Marco; ne hanno passate tante, l’amore è sbiadito e poi tornato per poi trasformarsi in una sincera e viscerale amicizia. Entrambi collaborano con cecchini proprio per la celebrazione; sarà proprio tale circostanza a mettere in evidenza però qualcosa di ambiguo rispetto ai sentimenti reciproci.

Anticipazioni Don Matteo 13, prima puntata 22 maggio 2025: il ritorno di grandi amici e ricordi nostalgici…

Le anticipazioni Don Matteo 13 – per la prima puntata di oggi, 22 maggio 2025, su Rai Uno – proseguono con l’episodio dal titolo ‘Il giorno perfetto’. Effettivamente sono tutti riuniti e impegnati a rendere la celebrazione dei 40 anni di sacerdozio quanto più speciale possibile. Tanti amici che tornano da lontano, tanti invitati che sentono l’esigenza di non poter mancare ad un evento così speciale non solo per la comunità di Spoleto.

Da Sergio al colonnello Anceschi, così come la figlia del secondo: Valentina. Tutti tornano a Spoleto per dare il proprio contributo alla festa per i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo. Dopo anni di reclusione e dopo aver capito il peso dei suoi errori, Sergio ha pagato la sua pena e ora può tornare in città proprio per dimostrare tutto il suo affetto al sacerdote. Grande sorpresa per il protagonista alla vista di Anceschi e sua figlia; l’amicizia che li lega è qualcosa che viaggia nel tempo e ritrovarsi di nuovo insieme, dopo tanti anni, porterà ad emergere sentimenti nostalgici e ricordi memorabili.

Pur trattandosi di repliche, l’appuntamento con Don Matteo 13 è imperdibile sia per chi ne ha già assaporato le emozioni sia per chi ha avuto la sfortuna di perdersi la miriade di intrecci di una trama inesauribile. La sceneggiatura, spesso, si intreccia con le curiosità che riguardano invece la scenografia; qual è la location Don Matteo 13? La narrazione è fedele alla realtà perché tutto si svolge, anche dal punto di vista delle riprese, proprio a Spoleto.

Tra le location Don Matteo 13 – situata appunto nella città di Spoleto – spiccano alcune delle aree cittadine più iconiche e rappresentative. Da Piazza del Duomo al Palazzo Bufalini; quest’ultima in particolare è per molti l’iconica caserma dei carabinieri. Ovviamente c’è un meraviglioso viaggio tra le strade cittadine e delle bellezze naturali che circondano la città.

Don Matteo 13, dove e quando vedere la prima puntata in diretta streaming

Tredici meravigliosi capitoli, anni in compagnia di un personaggio entrato ormai di diritto nell’immaginario comune come reale, quasi di famiglia; le anticipazioni Don Matteo 13 per la prima puntata – 22 maggio 2025 – su Rai Uno scandiscono ovviamente un appuntamento imperdibile. L’episodio di apertura sarà disponibile come sempre anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.