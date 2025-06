Anticipazioni Don Matteo 13, prossima puntata 12 giugno 2025: l’ultima di Terence Hill

Giovedì 12 giugno 2025 andrà in onda il quarto episodio di Don Matteo 13, stagione con Nino Frassica nonchè l’ultima con Terence Hill prima di dare posto al suo sostituto Raoul Bova. Andiamo subito a scoprire i colpi di scena che ci riserva questo episodio, quale sarà la trama e le anticipazioni della quarta puntata.

In seguito all’omicidio di una parrocchiana, Don Matteo decide di lasciare Spoleto mentre tutti dormono, un finale che lascerà tutti a bocca aperta, pronti per conoscere il nuovo prete su Rai 1 interpretato da Raoul Bova dopo il desiderio di Terence Hill di lasciare la fiction dopo ben vent’anni di onorato servizio. In ogni caso, prima dell’addio definitivo dell’attore, ci spetta una quarta puntata da brividi, piena di intrighi e di suspance. Tutto comincerà da un omicidio alquanto strano.

Anticipazioni Don Matteo 13, prossima puntata 12 giugno 2025: il prete scompare nel nulla

Dopo la puntata di Don Matteo 13 del 5 giugno 2025, andiamo a scoprire le anticipazioni di settimana prossima. Il fratellastro di Marco Nardi, Franco Fanelli, non ha mai avuto un buon rapporto con il Pm. Eppure, il mistero della parrocchiana morta per omicidio si infittisce: è forse questo il motivo per cui franco si trova a Spoleto? Intanto, tra le varie vicissitudini Greta e Federico si avvicinano sempre di più, mentre in città arriva un personaggio importante, il Colonnello Lucio Valente. Si tratta di colui che era insegnante del Capitano Anna Olivieri quando la donna frequentava l’accademia. Tra di loro la passione è sempre stata evidente: cosa succederà tra i due? E quale sarà la reazione di Marco Nardi?

Intanto, escono una serie di romanzi gialli che hanno un successo incredibile e che portano il Maresciallo Cecchini ad essere la nuova star di Spoleto. Il motivo? Pare proprio che le trame delle vicende si ispirino a lui. Ma a colpire i fan di Don Matteo 13 sarà la fine di questa quarta puntata. Le anticipazioni svelano infatti che il famoso prete, durante la notte, deciderà di andarsene: saluta tutti spegnendo silenziosamente le luci e scompare nel nulla. Cosa sarà successo?