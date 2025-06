Anticipazioni Don Matteo 13, prossima puntata del 26 giugno 2025: raccolta firme per cacciare Don Massimo, Marco e Valentina hanno un segreto

Anticipazioni Don Matteo 13 prossima puntata 26 giugno 2025: Don Massimo in difficoltà

Cosa succederà nella prossima puntata di Don Matteo 13 in onda giovedì 26 giugno in prima serata su Rai1? Dalle anticipazioni si scopre che l’episodio avrà per titolo L’Innocente e vedrà per protagonista Don Massimo (Raoul Bova) ma non solo il PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e Valentina avranno un segreto che scoprirà per primo il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) che a sua volta rivelerà al Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) che sarà suo malgrado obbligata a reggere il gioco.

Don Matteo 15, Terence Hill torna nelle nuove puntate? Spunta il rumor/ E svela: "Mi sono auto censurato"

Dalle anticipazioni Don Matteo 13 si scopre che l’episodio si apre con le evidenti ed ovvie difficoltà di Don Massimo di prendere il posto di Don Matteo nel cuore dei fedeli. Per i parrocchiani non è assolutamente facile vedere qualcuno prendere il posto dello storico parroco di Spoleto, addirittura vorranno cacciarlo via e daranno il via ad una raccolta firme. Come se non bastasse Don Massimo si ritroverà invischiato in un’indagine e ciò lo renderà ancora più inviso ai concittadini. Il personaggio che ha il volto di Raoul Bova, dunque, entrerà in piena crisi e l’unico che si dimostrerà in gradi di confortarlo sarà il Vescovo.

Anticipazioni Don Matteo 13 quinta puntata 19 giugno 2025/ Benvenuto Don Massimo!

PM Marco Nardi sempre più vicino a Valentina: cosa nascondono? Anticipazioni Don Matteo 13

Non solo Don Massimo anche altri protagonisti saranno alle prese con altri problemi. Dalle anticipazioni Don Matteo 13 della prossima puntata del 26 giugno 2024 si scopre che il PM Maurizio Lastrico e Valentina Anceschi (Emma Valenti) nascondo qualcosa ed il primo ad accorgersene sarà il Maresciallo Cecchini. E non è tutto perché pure il Capitano Anna Olivieri sarà costretta a reggere il gioco una volta venuta a conoscenza della loro relazione.

E poi infine nella prossima puntata spazio avrà anche Greta (Giorgia Agata) che pare aver trovato qualcuno con cui stare proprio nel momento in cui con Federico (Mattia Terruzzi) sembrava che le cose stessero funzionando per il verso giusto. Svelate tutte le anticipazioni non resta che rivelare che nonostante si tratti di repliche le puntate della fiction di Rai1 registrano ascolti ottimi. La scorsa puntata ha vinto la serata intrattenendo 2.296.000 telespettatori, pari al 16% di share. Segno anche il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova non ha scalfito l’affetto del pubblico. E nel frattempo nelle scorse ore il profilo social della fiction ha annunciato l’inizio delle riprese della nuova stagione.



Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani: torna amato personaggio! Spoiler di Luca Argentero/ "Colonna portante"