E’ arrivato quel giorno, quel momento che segna più di uno spartiacque; le anticipazioni Don Matteo 13 per la quarta puntata – replica – prevista per oggi 12 giugno 2025 raccontano del momento forse più stravolgente per la storica serie tv di Rai Uno. Il sacerdote più amato di sempre, colui che ha avuto per anni le redini della trama, delle emozioni, saluta tutti… Don Matteo lascia la sua Spoleto, i suoi parrocchiani; arriva Don Massimo ma non sarà l’unico colpo di scena di questo episodio che risulta tra i più disarmanti dal punto di vista emotivo.

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la quarta puntata di oggi – 12 giugno 2205 – partono da un arrivo imprevisto a Spoleto e che sembrerà fin dalle prime impressioni legato a qualcosa di molto più losco rispetto alle apparenze. Il Pm Marco Fanelli, a gran sorpresa, riceve la visita del suo fratellastro Franco. Tra i due non scorre buon sangue, colpa – almeno stando ai racconti superficiali – di incomprensioni risalenti a molti anni prima e riguardanti anche le circostanze tra i rispettivi genitori.

Qualcosa però alimenta i dubbi della comunità, potrebbe esserci molto di più dietro i dissapori tra il PM Marco Fanelli e il fratellastro Franco. Proprio poco prima dell’apparizione a sorpresa dell’uomo c’era infatti stato un nuovo omicidio che aveva scosso la comunità di Spoleto. Una povera parrocchiana di Don Matteo trovata senza vita, ancora una volta, in circostanze tutt’altro che chiare e con un presunto assassino ancora senza identità.

Anticipazioni Don Matteo 13, quarta puntata 12 giugno 2025: una partenza improvvisa che sconvolge un’intera comunità…

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la quarta puntata di oggi 12 giugno 2025 proseguono con una piacevole sorpresa per Anna. Torna in città il colonnello Lucio Valente; insieme hanno avuto modo di vivere diverse esperienze professionali ma soprattutto la donna ricorda piacevolmente l’intesa che si era creata tra loro proprio ai tempi dell’Accademia. Sta per concretizzarsi un ritorno di fiamma? Nel frattempo, c’è un’altra coppia all’orizzonte che sembrerà ancor più affiatata: Federico e Greta.

Tra racconti a tinte rosa e spiacevoli colpi di scena, anche per il Maresciallo Cecchini potrebbe accadere qualcosa di destabilizzante. Un risveglio traumatico, una notizia che nessuno avrebbe mai messo in conto; la città di Spoleto, dopo anni, si sveglia senza Don Matteo. Il sacerdote dopo aver condiviso gran parte della sua vita con la comunità, saluta silenziosamente i suoi parrocchiani per una missione segreta… arriva Don Massimo!

Don Matteo 13, dove e quando vedere la quarta puntata in diretta streaming

Più di un motivo per non perdere nemmeno una delle emozioni che è prossima a regalare la replica della quarta puntata di Don Matteo 13; appuntamento a questa sera – 12 giugno 2025, su Rai Uno – con il servizio di diretta streaming come sempre offerto dalla piattaforma ufficiale RaiPlay.