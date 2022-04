Anticipazioni Don Matteo 13, quarta puntata 21 aprile/ Visite a sorpresa per Anna e Marco

Don Matteo 13, quarta puntata 21 aprile

La quarta puntata di “Don Matteo 13” andrà in onda giovedì 21 aprile sempre in prima serata su Rai 1. Si avvicina l’entrata in scena di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che prenderà il posto di Don Matteo come parroco. Fin da subito sarà evidente la differenza tra i due sacerdoti: “Non si sapeva da dove veniva Don Matteo, non ha passato e non ha futuro, viene dalla spuma del mare. Con Raoul Bova abbiamo un personaggio più moderno, con un grosso passato legato dal suo arrivo a Spoleto, con un grande passato e che è legato alla figura di Don Matteo. Già dalle prime puntate scopriremo da dove viene e perché ha scelto di diventare prete”, ha raccontato Mario Ruggeri, capo scrittura della fiction, a RTL 102.5. Scopriamo le anticipazioni della quarta puntata di “Don Matteo 13”.

Don Matteo 13, anticipazioni “Così vicini così lontani”

Nella quarta puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “Così vicini così lontani” a Spoleto arriva Franco Fanelli, fratellastro di Marco, con cui il PM non ha mai avuto un buon rapporto. Quali sono le vere ragioni che hanno portato Franco a Spoleto? Il fratellastro di Nardi sembra legato all’omicidio di una parrocchiana di Don Matteo. Intanto Federico e Greta si avvicinano sempre di più. La capitana Anna Olivieri riceve la visita del Colonello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’Accademia, con cui ha sempre avuto una grande intesa. Il Maresciallo Cecchini si ritrova improvvisamente al centro delle attenzioni di tutti gli abitanti di Spoleto, per via di una serie di romanzi gialli che sembra ispirarsi proprio a lui!

