Torna l’appuntamento con le anticipazioni Don Matteo 13 in vista delle repliche della seconda puntata in onda oggi, 29 maggio 2025, su Rai Uno. Occasioni ghiotta per recuperare il terreno perduto con una delle serie tv storiche del panorama italiano. Il sacerdote, come sempre, non lascia nulla al caso; anche quando le evidenze sembrano condurre verso la colpevolezza di un giovane, lui scorge un mistero che potrebbe scagionarlo.

Perchè Maria Chiara Giannetta ha lasciato Don Matteo?/ Nuovi progetti all’orizzonte: “Esco di scena…”

Un misterioso legame tra un omicidio e un ragazzo in fuga… Anticipazioni Don Matteo 13, seconda puntata 29 maggio 2025

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la seconda puntata – replica – in onda oggi 29 maggio 2025 partono da un oscuro legame che metterà in seria apprensione i protagonisti. Un delitto senza autore, almeno inizialmente: un avvocato ucciso nella propria abitazione e un ragazzo che fugge via spaventato e incontrato per caso dal protagonista. E’ lui l’assassino? Perchè il suo viso tradiva un misto tra colpevolezza e terrore?

Don Matteo 15 si farà: anticipazioni e quando va in onda nuova stagione/ Cast tra addii, ritorni e new entry

Le indagini di Don Matteo si concentrano proprio sul ruolo di Federico; il ragazzo sembra fidarsi del protagonista che cerca di scavare e indagare proprio sulle ragioni di quella fuga. All’apparenza tutto sembra condurre a lui, l’unico visto uscire da quell’abitazione e soprattutto la sua reazione; eppure, non per tutti le cose sono davvero così evidenti.

Anticipazioni Don Matteo 13, seconda puntata 29 maggio 2025: Valentina scopre un’intesa speciale…

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la replica della seconda puntata – in onda oggi, 29 maggio 2025 – proseguono con i dubbi del protagonista che iniziano ad aggrovigliarsi con altre questioni parallele. Come spesso accade, la verità potrebbe essere proprio sotto gli occhi del sacerdote e prossima ad emergere. Intanto, fari puntati anche sui cambiamenti nella vita di Valentina che appena arrivata a Spoleto inizia a familiarizzare con la nuova situazione.

Don Matteo 13, anticipazioni prossima puntata 29 maggio 2025/ Il sacerdote scosso da un misterioso omicidio…

Inizialmente spaesata, come trapiantata in un luogo che fatica ad avvertire come familiare; sensazioni contrastanti per Valentina ma fortunatamente è un incontro speciale a cambiare la sua visione. Con il PM Nardi scocca nell’immediato una discreta intesa e da quel momento in poi il suo punto di vista potrà cambiare in maniera radicale.

Don Matteo 13, dove e quando vedere la seconda puntata in diretta streaming

Pur trattandosi di repliche, le anticipazioni Don Matteo 13 sono pur sempre avvincenti e soprattutto utili a chi ha intenzione di recuperare le possibili lacune nella trama. Appuntamento a questa sera – 29 maggio 2025 – come sempre su Rai Uno per la seconda puntata, disponibile anche in diretta streaming e on demand tramite la piattaforma ufficiale RaiPlay.