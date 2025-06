Don Matteo 13 anticipazioni sesta puntata in onda oggi - 26 giugno 2025 - in prima serata su Rai Uno: che fatica per Don Massimo!

Ancora un rewatch delle emozioni già vissute in attesa che il 15esimo capitolo veda presto la luce; le anticipazioni Don Matteo 13 – per la sesta puntata di oggi, 26 giugno 2025 – mettono in evidenza le difficoltà di Don Massimo che proprio non riesce a farsi accettare dalla comunità di Spoleto. Una riluttanza che ovviamente è strettamente legata all’addio dell’amato sacerdote, improvviso e misterioso. Riuscirà il nuovo sacerdote a vincere le ostilità della città e farsi amare proprio come il suo predecessore?

Don Massimo, nuovi guai in vista! Anticipazioni Don Matteo 13, sesta puntata 26 giugno 2025

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la sesta puntata di questa sera – replica – 26 giugno 2025 partono dalla situazione a Spoleto dopo l’arrivo a sorpresa di un nuovo sacerdote. Don Massimo vive l’arduo compito di dover sostituire colui che per decenni ha regalato sorrisi ed emozioni ad un’intera comunità e ovviamente si tratta di una sfida tutt’altro che priva di ostacoli. Ovviamente, nessuno ha preso bene la notizia della sostituzione di Don Matteo che, nel frattempo, continua a non dare notizie a proposito della sua scelta di lasciare improvvisamente e misteriosamente la città.

La comunità è in subbuglio, si accavallano dubbi e incertezze, scetticismo e tristezza; Don Massimo osserva silenzioso e cerca di riflettere sul da farsi ignaro di una mossa a sorpresa da parte di coloro che auspicano il ritorno di Don Matteo. In gran segreto, la città organizza una vera e propria petizione per cacciare il nuovo sacerdote, tutt’altro che ben accolto dalla comunità di Spoleto; per Don Massimo si tratterà ovviamente di una circostanza spiazzante e che in più di una occasione farà vacillare le sue certezze a proposito della sua permanenza in città.

Anticipazioni Don Matteo 13, sesta puntata 26 giugno 2025: crescono i sentimenti di Federico per Greta…

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la sesta puntata – replica in onda oggi, 26 giugno 2025 – proseguono con una situazione altrettanto spigolosa per Don Massimo dopo la notizia della petizione ai suoi danni al fine di propiziare il suo allontanamento come sacerdote di Spoleto. Il nuovo protagonista viene infatti coinvolto, suo malgrado, in un’indagine delle forze dell’ordine; una situazione che lo vede estraneo dai fatti ma sarà necessario dimostrarlo.

Nel frattempo, l’unico a dare manforte al povero Don Massimo è il Vescovo; il colloquio con la figura religiosa sarà fondamentale per arginare i dubbi in riferimento alla sua permanenza presso la città di Spoleto. In parallelo, arrivano novità anche nel merito del rapporto tra Federico e Greta; il ragazzo spera di conquistarla ma la giovane inizierà a palesare un interesse verso qualcun altro…

Don Matteo 13, dove e quando vedere la sesta puntata in diretta streaming

Le emozioni sottolineate dalle anticipazioni Don Matteo 13 alimentano l’importanza di sintonizzarsi questa sera – 26 giugno 2025 – su Rai Uno per non perdersi i colpi di scena previsti per la sesta puntata della storica serie tv. L’appuntamento sarà come sempre disponibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma ufficiale RaiPlay.