Anticipazioni Don Matteo 13, sesta puntata 5 maggio/ Petizione contro Don Massimo

Don Matteo 13, sesta puntata 5 maggio 2022

Il sesto appuntamento con “Don Matteo 13” andrà in onda settimana prossima, giovedì 5 maggio, sempre in prima serata su Rai 1. Don Massimo è arrivato a Spoleto come nuovo parroco, prendendo il posto di Don Matteo, scomparso in circostanze misteriose. Ma non sarà facile per lui integrarsi: tutti rimpiangono il suo predecessore. Non solo, Cecchini sospetta addirittura che dietro la misteriosa scomparsa di Don Matteo ci sia questo prete atletico, che gira in moto. Il nuovo parroco riuscirà a conquistare la fiducia del maresciallo e degli abitanti della canonica? Ospite di Mara Venier a “Domenica In”, Raoul Bova ha raccontato di aver voluto incontrare Terence Hill: “Volevo avere il suo assenso e ricevere il passaggio di testimone, era doveroso nei suoi confronti. Quando l’ho incontrato mi ha detto: Scegliti un nome e prendi la tua strada”.

DON MATTEO 13/ Anticipazioni 28 aprile: arriva Don Massimo, Don Matteo rapito?

Don Matteo 13, anticipazioni episodio “L’innocente”

Ecco le anticipazioni della sesta puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “L’innocente”. Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto: in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote viene assalito dai dubbi, inoltre viene coinvolto in un’indagine. Don Massimo trova conforto solo nell’aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, ma la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Come reagirà il giovane? Cecchini capisce che Valentina sta uscendo con un uomo più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di Marco! Il PM e la figlia di Anceschi faranno di tutto per non far scoprire a Cecchini la verità…

