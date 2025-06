Ogni appuntamento con le anticipazioni Don Matteo 13 è garanzia di emozioni degne di essere assaporate pur trattandosi di repliche; questa sera – 5 giugno 2025 – su Rai Uno la terza puntata dell’iconica serie tv con nuovi risvolti per una trama che per qualcuno sarà da rispolverare e per altri da scoprire per la prima volta. Il sacerdote e la comunità di Spoleto saranno letteralmente spiazzata da una misteriosa sparizione; sarà soprattutto Natalia ad avvertire un terribile presentimento per il destino della giovane Olga Valon.

Don Matteo, lutto per Nathalie Guetta: è morto il cane Achille/ "Il mio cuore è scoppiato"

Olga Valon sparisce nel nulla… Anticipazioni Don Matteo 13, terza puntata 5 giugno 2025

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la terza puntata di oggi – 5 giugno 2025 – partono dall’atmosfera a Spoleto; una cittadina che non sembra trovare pace anche quando ci sarebbero buoni motivi per dedicarsi unicamente ad un clima spensierato e festoso. E’ in corso una ricorrenza particolarmente attesa dalla comunità; la finale di un torneo di scacchi che vede trionfare una giovane di nome Olga Valon.

Maria Chiara Giannetta non si ferma: dopo Don Matteo 13 torna con Blanca 3/ "Tante novità e cambiamenti"

E’ tempo di festeggiare, di congratularsi con la vincitrice; ma dov’è Olga? Tutto è pronto per mettere da parte l’adrenalina e l’agonismo per mettere al centro dell’attenzione unicamente la festa in onore di colei che ha trionfato nel torneo di scacchi. La giovane, però, sembra essere svanita nel nulla; com’è possibile che dopo la vittoria abbia deciso di dileguarsi? Il dubbio si insinua tra i presenti e fin da subito il presagio che non si sia trattato di un allontanamento volontario è sempre più concreto.

Anticipazioni Don Matteo 13, terza puntata 5 giugno 2025: un segreto di Greta sconvolge Federico…

Potrebbe essere successo qualcosa di grave a Olga Valon: “Qualcuno le ha fatto del male”, è quasi sicura di questa possibilità proprio Natalia che vantava un rapporto speciale con la vincitrice del torneo di scacchi. Le anticipazioni Don Matteo 13 – per la terza puntata in onda oggi, 5 giugno 2025 – proseguono con l’apprensione mista a dolore della donna che anni fa aveva deciso di adottarla a distanza perchè colpita dalla sua storia e desiderosa di donarle l’amore che purtroppo non aveva ricevuto nel corso della sua infanzia.

Giulia e Diego ci saranno in Don Matteo 15? Anticipazioni ufficiali/ Svelata la verità anche su Vittoria

Mentre la comunità di Spoleto spera di poter presto avere notizie positive sulla sparizione di Olga Valon, Federico dovrà presto vivere un momento piuttosto teso; un segreto emerge, ma non riguarda lui bensì Greta. Intanto, Marco arriverà a nuove conclusioni rispetto al rapporto con Anna e non è detto che i suoi propositi siano del tutto pregiudicati dopo gli ultimi eventi.

Don Matteo 13, dove e quando vedere la terza puntata in diretta streaming

Non esistono repliche quando si tratta di rivivere le emozioni che hanno reso una serie tv un vero e proprio must del piccolo schermo; le anticipazioni Don Matteo 13 portano l’attenzione sull’appuntamento di questa sera – 5 giugno 2025 – per la terza puntata in onda su Rai Uno. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.