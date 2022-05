Anticipazioni Don Matteo 13, ultima puntata 26 maggio/ Chi è davvero Don Massimo?

Don Massimo 13, finale di stagione

La decima e ultima puntata di “Don Matteo 13” andrà in onda giovedì 26 maggio in prima serata su Rai 1. In attesa del finale di stagione in cui tutti – o quasi – i nodi verranno al pettine per i protagonisti della serie, l’ufficio stampa della Lux Vide ha rilasciato due clip in anteprima dall’ultima puntata. Nella prima clip indagano su un incidente d’auto causato dalla macchina di Natalina. Interrogata dalla Capitana Anna Olivieri e dal Maresciallo Cecchini, la perpetua confessa di aver prestato l’auto a Don Massimo. Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà e ipotizza che la macchina sia stata rubata, ma il sacerdote ammette le sue responsabilità. Nella seconda clip, disponibile in anteprima, Anna e Marco discutono sul ritorno di Sergio e sulla possibilità per Ines di tornare a vivere con il padre. I due riusciranno finalmente a dichiarare i loro sentimenti: sarà l’happy ending che tutti si aspettano?

Ecco le anticipazioni della decima e ultima puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “Dimenticando Matteo”. Don Massimo nasconde qualcosa? I Carabinieri indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni, che sembrano coinvolgere una misteriosa donna proveniente dal suo passato. Il maresciallo Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo, a cui si è ormai affezionato. Ma Don Massimo è davvero chi dice di essere? Per un gigantesco equivoco Cecchini si trova costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa! Sergio è tornato e vuole stare con sua figlia Ines. Cosa deciderà Anna? Sceglierà un futuro con lui e la bambina o partirà per la Siria con il colonnello Lucio Valente. E Marco? Anna è ancora innamorata di lui, ma il PM sembra felice con Valentina…

