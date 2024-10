Anticipazioni Don Matteo 14, 2a puntata in onda il 24 ottobre 2024: il Maresciallo cerca un confronto con il nuovo Capitano

Dopo una prima puntata scoppiettante in cui ci sono stati ben due matrimoni: si sono sposati Anna e Marco e Cecchini ed Elisa, la fiction di successo di Rai1 è pronta a tornare in onda giovedì prossimo con la 2a puntata e dalle anticipazioni Don Matteo 14 si scopre che come al solito non mancheranno i momenti divertenti e quelli più emozionanti e sullo sfondo ci saranno come sempre i crimini commessi a Spoleto alle cui indagini darà man forte anche Don Massimo (Raoul Bova). Il titolo del prossimo episodio è Il ladro di ricordi.

Le anticipazioni Don Matteo 14 sulla prossima puntata rivelano che continueranno le tensioni tra il Maresciallo Cecchini ed il nuovo Capitano Diego Martini. Il primo è impersonato da Nino Frassica mentre il secondo ha il volto di Eugenio Mastrandrea. Rigoroso, maniaco dell’ordine e del rigore, il nuovo Capitano entrerà sin da subito in conflitto con i modi più superficiali del Maresciallo. Quest’ultimo, però, inizierà a studiare un piano per trovare un punto di incontro e farselo amico. Non sarà questo, però, l’unico problema del Maresciallo che dovrà fare i conti, inoltre, anche con l’arrivo della nipote Martina Tommasi, figlia di Giulio e di Patrizia Cecchini. La ragazza continuerà a mostrarsi scontrosa e chiusa: Cecchini riuscirà a conquistarsi la sua fiducia?

Le anticipazioni Don Matteo 14 della puntata del 22 ottobre 2024 rivelano che nella prossima puntata ci sarà una new entry pronta a conquistare il cuore di tutti, l’arrivo in canonica di Bart. In un podere delle campagne spoletine un apicoltore subirà una violenta aggressione, mentre si indagherà per scoprire cos’è successo all’uomo è necessario occuparsi anche del piccolo Bart (Francesco Baffo) e Don Massimo, da subito conquistato dalla sua allegria e leggerezza, deciderà di ospitarlo in canonica.

Spazio avrà, infine, anche il rapporto tra il Capitano Martini e la nuova PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger). Quest’ultimo è pronto a tutto per riconquistarla, i due hanno avuto una relazione durata anni che si è interrotta a causa del Capitano, la PM nel frattempo ha conosciuto un altro uomo con il quale progetta di sposarsi. Diego, però, è ancora innamorato di lei ed ha deciso di trasferirsi a Spoleto proprio per conquistarla, compreso come stanno le cose il Maresciallo Cecchini si proporrà di aiutarlo a conquistare l’ex fidanzata e se ne vedranno delle belle. L’appuntamento con la seconda puntata di Don Matteo 14 è per giovedì 22 ottobre 2024 in prima serata su Rai1.