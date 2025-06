Anticipazioni Don Matteo 15, Anna e Marco tornano nella nuova stagione? Tutti gli indizi e i rumor: parlano Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico

Continuano con successo le repliche di Don Matteo 13 su Rai1 con la stagione che ha segnato il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova ovvero da Don Matteo a Don Massimo, il consolidamento dell’amore tra il Capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi che si concretizzerà con il matrimonio nella successiva stagione. Gli appassionati fan, tuttavia, non si rassegnano all’addio della coppia e sperano in un loro ritorno: Anna e Marco tornano in Don Matteo 15?

Non vi sono al momento notizie ufficiali ma in svariate interviste i due attori che li impersonano hanno lasciato aperta la possibilità di un ritorno. Maria Chiara Giannetta ha ammesso di aver lasciato la storica fiction di Rai1 per darsi l’opportunità di crescere professionalmente con altri ruoli ma di esserle allo stesso tempo molto legata. Molto più diretto, invece, è stato Maurizio Lastrico che in un’intervista concessa a La Repubblica: “Non è detto che sia un’uscita definitiva, c’è la possibilità che ritorni, di stagione in stagione. È una decisione presa tutti insieme, non si poteva essere ripetitivi”.

Anna e Marco tornano in Don Matteo 15? Tutti gli indizi e gli ultimi rumor sulla coppia di attori

E non solo le dichiarazioni degli attori Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico che non lasciano spazio a dubbi ma ci sono anche altri indizi e rumor che lasciano presupporre che Anna e Marco tornano in Don Matteo 15. Innanzitutto, come riporta anche DiPiùTv i due attori sono molto legati ai loro personaggi che hanno dato loro popolarità e successo, in secondo luogo entrambi sono molto amici, si scambiano confidenze e consigli e questo favorirebbe un loro possibile ritorno. E soprattutto nella storia della fiction di Rai1 in ogni stagione ci sono dei ritorni eccellenti. Nella 13esima, le cui repliche vanno in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1 c’è il ritorno del Colonnello Flavio Anceschi, impersonato da Flavio Insinna, presente dalla prima alla quinta stagione. Nella scorsa stagione, invece, è ritornato il Colonnello Giulio Tommasi (Simone Montedoro) protagonista dalla sesta alla decima stagione. E chissà che quindi nella prossima non si segua questa strada con un ritorno del Capitano Anna Olivieri e del PM Marco Nardi magari anche solo con un cameo.