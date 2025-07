Anticipazioni Don Matteo 15: Diego e Giulia in piena crisi per colpa del Maresciallo Caterina: spoiler nuova stagione

Stanno andando in onda le repliche della tredicesima stagione ma l’attenzione di tutti e proiettata nella prossima stagione. E dalle anticipazioni Don Matteo 15 si scopre che succederà di tutto e che l’arrivo di nuovi ed inattesi personaggi creerà non poco scompiglio ai protagonisti. Scendendo nel dettaglio, nelle nuove puntate della storica fiction di Rai1 al centro delle trama continuerà ad essere la storia d’amore tra il Capitano Diego Mancini (Eugenio Mastrandrea) e la sorella di Don Massimo (Raoul Bova) Giulia Mazzanotte (Federica Sabatini).

Diego e Giulia saranno in piena crisi in Don Matteo 15 e la ‘colpa’ sarà dell’arrivo della nuova marescialla Giulia Provvedi. Andando con ordine dopo la romanticissima dedica nell’ultima puntata della scorsa stagione Giulia e Diego si giureranno amore eterno ma ben presto capiranno di essere l’uno l’esatto opposto dell’altro, precisino, rigido e calcolatore lui, leggera, spensierata e propositiva e pronta e farsi travolgere dall’istinto e dai sentimenti lei. A mettere in crisi i due, però, sarà l’arrivo della marescialla Caterina Provvedi (Irene Giancontieri) che romperà gli equilibri e creare anche dei battibecchi e dissidi con lo storico maresciallo in Don Matteo: Cecchini (Nino Frassica).

Don Massimo in difficoltà e Caterina nasconde un segreto: anticipazioni Don Matteo 15

E dalle anticipazioni Don Matteo 15 si scopre che anche che cosa succederà agli altri protagonisti nel corso delle trame della nuova stagione. Don Massimo sarà alle prese con un’adolescente incinta, Maria. La giovane rimarrà vittima di un’aggressione e perderà la memoria, Don Massimo indagherà sul suo passato e scoprirà che è rimasta vittima di una minaccia da cui va salvata. Ed un segreto lo avrà anche la nuova marescialla Caterina Provvedi che rivelerà inizialmente solo a Don Massimo. Ritroveremo poi nelle nuove puntate anche Natalina e Pippo mentre Diletta Leotta sarà la guest star di una puntata e si vocifera il ritorno di un personaggio storico. Per quanto riguarda la messa in onda, la nuova stagione andrà in onda nella primavera del 2026, sempre nella prima serata del giovedì di Rai 1. anche se ancora non c’è una data precisa.