Anticipazioni Don Matteo 15, nuovi spoiler su Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in crisi”

Mentre vanno in onda le repliche di Don Matteo 13, l’ultima stagione in cui è stato assoluto protagonista Terence Hill insieme a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, tutt’e tre poi lasceranno definitivamente la serie, tra pochi giorni si riaprirà il set per girare le nuove puntate di Don Matteo 15. È già ufficiale che la nuova stagione si farà e nel frattempo si moltiplicano anche le indiscrezioni e i rumor sulle anticipazioni Don Matteo 15, su chi ci sarà nel cast tra addii, conferme, ritorni e new entry e soprattutto con spoiler sulla trama.

Dalle anticipazioni Don Matteo 15, infatti, si scopre che nella prossima stagione ci sarà un’importante svolta per il protagonista, Don Massimo, che ha il volto di Raoul Bova. Stando a quanto anticipato dagli sceneggiatori in alcune interviste, di Don Massimo verrà mostrata una parte più inedita con le sue fragilità e le sue debolezze che lo renderanno più umano. Mentre infatti il suo predecessore che era una eroe senza macchia e senza paura, una figura quasi perfetta, Don Massimo entrerà in crisi e si mostrerà più vulnerabile e autentico.

Quando si girano le nuove puntate e chi ci sarà nel cast: anticipazioni Don Matteo 15

Tra pochi giorni si riaprirà il set e si gireranno le nuove puntate di Don Matteo, più precisamente Raoul Bova tra pochi giorni tornerà sul set insieme a tutti gli altri protagonisti e le riprese continueranno fino a novembre. Non è chiaro quando andrà in onda la nuova stagione ma ciò che è certo è che probabilmente le nuove puntate verranno trasmesse tra l’autunno del 2026 e la primavera del 2027 sempre nella prima serata di Rai1 e molto probabilmente di giovedì, da anni collocazione della fiction.



Per quanto riguarda il cast di Don Matteo 15, accanto a Raoul Bova ci sarà Nino Frassica con il suo Maresciallo Cecchini e Nathalie Guetta, La perpetua Natalina, presente sin dalla prima puntata della prima stagione. Torneranno anche le new entry dell’anno scorso Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Masserklinger nei panni del Capitano Diego Mancini, di Giulia e della PM Vittoria Guidi. E per quanto riguarda le anticipazioni Don Matteo 15 si scoprirà come si evolverà il rapporto tra Giulia e Diego. Ed infine si vocifera, ma si tratta solo di supposizioni, di un possibile ritorno in alcune puntate di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nei panni del Capitano Anna Olivieri ed il PM Marco Nardi, coppia la cui storia d’amore per anni ha appassionato i telespettatori della fiction di Rai1.